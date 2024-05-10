FDCI是一群由計算機科學、經濟學、法律和商業方面專家領導的工業聯盟計畫，同時也是史丹佛大學工程學院計算機科學系的一部分；透過教育、研究和產業合作，開創數位貨幣更多發展。

OKX Ventures表示，通過一系列在研究、知識共享、技術和社區活動等方面的合作，吸引學生、監管機構等參與者的目光。不僅能夠加速知識傳播、解決行業當前挑戰，開啟創新機會；OKX Ventures的合夥人Jeff Ren也將帶著自身專業知識，加入FDCI的董事顧問委員會。

Jeff Ren表示，能夠與史丹佛未來數位貨幣計劃合作感到很高興，其單位在數位貨幣領域的開拓性研究和創新，名聞遐邇。這次合作彰顯區塊鏈生態系統的積極變革、持續發展的重要性。透過產業翹楚聚集以及與史丹佛學術專業知識和研究能力相結合，將開啟數位貨幣新篇章。

FDCI學術主任David Mazieres教授表示，樂見OKX Ventures成為FDCI的一員，並有Jeff Ren加入顧問委員會；未來期待與OKX Ventures合作，繼續努力使數位貨幣變得易於使用、具有包容性，並持續推動公平標準。

為了推動數位貨幣技術發展，塑造更永續、包容、有彈性的數位經濟，OKX Ventures也將與合作夥伴一起，強化與學術界、產業界等多方的合作，盼為數位貨幣生態系統創造更多的影響力。

此外，OKX Ventures 最近支持的 OKX Web3 在美國各地發起教育活動，以培養下一代科技創新者為目標之一。該計畫與相關領域合作，並將區塊鏈技術帶入課堂，給予學生在日益數位化的世界中，茁壯成長所需的知識和技能，持續培育人才創造嶄新未來。