搶高息別忘低波動！ 挑選ETF請先看成分股

這句「要高息也別忘低波動」是為投資者降低投資風險，可是股市屢屢挑戰兩萬點大關，想要口袋滿滿又不想冒風險，該如何挑選?首先，請先記得挑對「成分股」。

以市場上其中一支主打高息低波動的ETF-復華富時高息低波（00731）舉例，排開十大成分股來看，分別為鴻海精密、台達電、聯電、中信、日月光投、中華電信、統一、聯詠科技、中鋼及南亞塑膠。其中以中華電信往前推的排名，佔比都是5%以上，且以電子科技股領軍輔以網通及金融產業，不算是太衝主打電子科技股為主的ETF，稍稍的降低風險。

▲00731前十大持股明細。資料來源：MoneyDJ(2024/4/30)

財經專家謝金河近期週刊撰文提到，第一季台股表現精彩，開啟史上的新紀元，他認為「AI帶給台灣新機遇」，除了台積電一支獨秀外，過去蟄伏不動的鴻海拉升到157.5元，市值越過二兆元大關；而在兆元關前，市值到9000億以上的有中華電信的9771億，富邦金的9071億，還有台達電的8858億，台灣的兆元產業逐漸成形。」這表示過往台積電扮演的「一個人武林」，現在格局也逐漸拉大。此番話可解讀為，台灣隨著AI炫風，各項產業環環相扣，叩關兆元能逐步夢想起飛。

00731抗跌？

有別於同樣在2023年打下漂亮一仗的同家族ETF，憑藉月配息及專攻科技類股的00929，00731講究要高股息又要低波動的目標，這樣的邏輯在2022年確實奏效，當年度台股封關前，以含息總報酬-5.05%順利拿下台股ETF年度績效總冠軍。

細數00731歷史，2022年6月站上績效第一後，一路領先到最後一刻，低波動選股策略在大空頭年徹底發揮抗跌的效用，績效超過大盤13個百分點。回顧台股下跌期間，00731指數表現明顯優於大盤，發揮抗跌效應，舉例自中美貿易戰、Covid-19疫情影響全球期間、烏俄戰爭、聯準會升息三碼及裴洛西訪台等，00731皆能呈現正報酬落在2.57%～15.50%。

據指數規則分析00731具備高股息及低波動雙特色，既能領息又能在空頭時期降低投組風險，加上是國內首檔配備收益平準金制度台股ETF，避免配息因大額申購而稀釋，而低週轉率指數每年定審一次，也可減少頻繁換股的交易成本以及成分股價衝擊。

2024年台股ETF依舊狂熱，而背後代表著不停歇資金的翻滾潮，尤其如謝金河所言隨著AI旋風襲台，帶動整體產業活絡，可預期資金大狂潮遠遠勝過一九八九年前後的台灣錢淹腳目時代，而投資的熱錢該如何擺放也成了新時代的投資學，無論講究高息收或低波動，下手前務必把口袋的投資項目審查一番，分散佈局終究比雞蛋放在同一籃子來得降低風險。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。