百度公關副總裁璩靜

百度公關副總裁璩靜近日在多則短影音談論員工的內容過於刻薄，遭到大批網友砲轟。9日晚，陸媒消息指出，璩靜已經從百度離職；沒想到禍從口出，害自己丟了飯碗。璩靜在2021年入職百度，推估年薪約1000萬元人民幣（約台幣4500萬元），此前她曾任華為公共及政府事務部副總裁，早年碩士畢業還當過新華社記者。

第一財經報導，有消息人士透露，百度副總裁璩靜已離職，目前在公司內部工作的溝通軟體上已經顯示離職。

綜合陸媒消息，5月初，璩靜在抖音上大談職場看法，她說，「員工鬧分手提離職我秒批，為什麼要考慮員工的家庭，我又不是她婆婆」，此話一出，遭網友狂批是嚴苛、無情的主管，她頂著「百度副總裁、百度公關一號位」的頭銜，短短5天粉絲數達到95萬，但也有人質疑她是買粉絲造假。

璩靜在「300封舉報信灑滿工位」影片中，自曝空降百度副總裁時，曾遭到下屬妻子以300封舉報信檢舉行為不端。而在另一支「職業婦女對家庭的最大遺憾」影片中，她說因為工作太忙，忘記幫兒子過生日，卻記得同事的生日，而更離譜的是，要問保母才知道大兒子幾年級了。

有評論指出，璩靜作為百度公關主管，不顧個人言論的影響，執意向社會傳遞把員工當工具壓榨而不顧情緒的不良職場價值觀，無法提升百度品牌形象，卻給百度造成負面輿情。

在一連串失言風波後，不僅導致百度市值蒸發逾120億元人民幣（約台幣540億元），璩靜9日凌晨發文道歉，她的言行跟百度沒關係，大家的批評也很中肯，她會深刻反思、虛心接受。

公開資料顯示，璩靜於2000年考入西安外國語學院英語專業，2004年畢業後，進入北京外交學院英國語言文學專業進修研究生，研究方向為美國研究。

2007年，璩靜碩士畢業後，先後在新華社國內部、中央新聞採訪中心擔任記者等職。2015年，任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長。2021年8月，入職百度，任副總裁，負責集團公眾溝通部工作，自詡為百度公關一號位。有媒體預計，其年薪在1000萬元人民幣以上。