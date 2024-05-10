中國人民解放軍新聞傳播中心官方微博「@中國軍號 」8日消息，8日下午3時許，中國大陸第三艘航母福建艦，圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。對此，退役少將栗正傑9日就表示，「如果拿福建艦跟美軍的航母尼米茲號、福特號做比較，最大的不同就是在桅桿的不同，福特號已經是美國最新的軍艦，還是晾衣架式的桅桿，福建艦已經用一體式的桅桿，光這點福建艦就贏」，引發討論。

栗正傑9日在政論節目《新聞大白話》中表示，「航空母艦的穩定度非常重要，因為它艦載機要在上面起飛，如果你的船是顛簸跳耀的話，那都影響到艦載機的起飛」，栗正傑更接著說，「如果拿福建艦跟美軍的航母尼米茲號、福特號做比較，最大的不同就是在桅桿的不同，福特號已經是美國最新的軍艦，還是晾衣架式的桅桿，福建艦已經用一體式的桅桿，光這點福建艦就贏」。

栗正傑更接著說，「再來尺寸部分，甲板寬度福建艦跟尼米茲號差不多，長度略短一點，吃水深度也是差不多，所以艦載機數量可能跟美國尼米茲號是相同的」，栗正傑最後也提到，「最後是雷達系統，他的艦舷旁邊的近迫防禦系統，有源相控陣位雷達，不管飛彈、無人機要攻擊，都可以很快把這些東西攔截、擊落」。