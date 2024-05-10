近日有媒體報導指出，有一架美國軍機進入我國「蘭嶼」東方空域，沒想到卻遇到中國大陸空軍進行驅趕廣播。對此，前空軍副司令張延廷9日就表示，「我認為這是台灣軍方、國防部的角色已經變成工具人了，看他來、看他去，以抗中保台轉為讓中保台」，引發討論。

張延廷9日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我認為這是台灣軍方、國防部的角色已經變成工具人了，看他來、看他去，以抗中保台轉為讓中保台」，張延廷指出，「美、中上桌，我們當盤子，我們是當事人應該要有驅離、廣播的動作，但都沒有，因為轉為工具人了，現在已經沒有溫水煮青蛙，是滾水煮青蛙」。

張延廷認為，「美國一定是事先算好的，這變成美國比我們還緊張，我們習以為常，所以RC-135通過巴士海峽往海南繞一圈，總共7個小時，當然做了很多戰場的情蒐、或是電磁頻譜的收取，建立他的資料庫」，張延廷最後更說，「我們的標準一定要升空警戒，要做更積極的驅離，我們就只有口頭驅離，沒有行動驅離」。