前總統陳水扁因貪腐獲罪，是否會被特赦引發熱議。對於俗稱「海角7億」的不法所得11億元，目前雖然已有3億元沒入國庫，但還有8億元尚在查扣，若特赦，這8億恐將發還扁家，不僅可能形成「貪污無罪」，社會更難以接受。媒體人陳揮文提到，陳水扁女兒陳幸妤當年喊「誰沒拿我爸爸的錢？」還嗆「我要把那些人都講出來！」現在悲哀的是，總統蔡英文把檢調都控制好了，準總統賴清德也不會去查蔡，蔡將會安全下莊。

「來來來，數學題數學題，『阿扁在台貪污、海外洗錢』，這個連問號都不用打，這是事實。」陳揮文9日在《新聞大白話》節目表示，海角7億為什麼變海角11億？3加8不是11嗎？大家數學怎麼那麼差？這就是自己先前說過的，阿扁他的海外洗錢，遠大於他目前貪污案件的金額。

「表示什麼？表示你當初特偵組根本沒有查清楚啊！不然怎麼會這樣子？錢（不法所得）怎麼會變多？」陳揮文質疑，陳幸妤說什麼？「誰沒拿我爸爸的錢！」陳幸妤不是說「我要把那些人都講出來」嗎？「陳幸妤，我等很多年了啊！妳有沒有把這些都講出來？誰沒拿妳爸爸的錢？」

陳揮文直言，「這種垃圾事情，你現在跟我說你要特赦陳水扁？」現在民調滿意度做出來，阿扁13％，馬總統23％，蔡總統42％，這個有天理嗎？這種數字看得下去嗎？為什麼蔡英文有42％，因為這八年沒有什麼大的弊案，為什麼沒有？不是民進黨沒有貪污，是沒有人去查！

陳揮文指出，台南光電那麼多弊案，但賴清德全國22縣市，得票率最高是台南。包括高端、炒股，講了這麼多年，沒有人查！高端一有問題，蔡英文馬上跳出來開記者會，怎麼會這樣？台南是被人開槍，議長還賄選，爐渣埋這麼久，都沒有查，都被「暗蓋」掉了。蔡總統把檢調都控制好了，記取了陳水扁跟馬英九的教訓。更悲哀的是，接棒蔡英文的人叫作賴清德，賴清德他不會去查蔡英文的案子。

陳揮文直呼：「所以我這邊恭喜蔡總統，妳安全下莊了！」