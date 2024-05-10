再過2天就是母親節，不少人仍在思考到底該送什麼禮物。就有一名網友認為媽媽平日家事繁忙，希望買張按摩椅來孝敬，但卻又怕買了會後悔，鄉民一看也直言，到最後只會變衣架。

網友在PTT八卦版發問「按摩椅買了真的會後悔嗎」，他表示媽媽平常拖地、洗碗，做完各種家事後相當辛勞，這時若來按摩一下應該可以有效放鬆，恰巧又看到百貨公司正推出促銷活動。

但原PO也擔心，按摩椅非常占空間，且看過不少例子，都是剛開始用很勤勞，但沒多久就放著變「衣架」，憂心可能不實用，因此上網徵求大家意見。

鄉民們紛紛留言：「你說對了，就是衣架」、「我不叫按摩椅，我叫置物櫃」、「這種不就是專門拿來招待親戚的嗎」、「相信我，買來之後根本不會用到」、「我家40坪都覺得占空間...」、「到後面上面坐的都不是人」、「絕對是後悔清單第一名」、「建議省下來去找人按摩，還能指定力道、時間，不是按摩椅能比的」；但也有部分網友認為有用：「很實用吧，常常按到睡著」、「書房一邊按摩一邊配音樂，睡得很舒服」、「放客廳每天用一次還不錯」、「用3年不覺得不實用」。