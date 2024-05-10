大陸搏擊網紅武僧一龍(本名劉星君)曾多次擊敗國外業餘好手聲名大噪，在2018年後淡出舞台，日前時隔6年後復出，迎戰曾獲得K1日本站冠軍的城戶康裕，未料第一回合2分多鐘就被KO倒地不起，影片曝光陸網友也狂酸，就連倒地姿勢都跟「閃電五連鞭」馬保國一模一樣。

一龍本月7日在香港與城戶康裕進行格鬥賽，起先占了上風，多次將對方逼到角落，城戶康裕只能擒抱躲避，未料下一刻，城戶使出組合技，打的一龍措手不及，失去重心，接著一腳直接踢中下巴，一龍當場倒地不起，直直躺平在擂台上。

比賽影片瘋傳網路，不少大陸網友開酸：「這一記漂亮的躺屍，盡顯少林高僧圓寂之雄渾」、「大一龍頭鐵倒頭就睡，盡顯強人本色」、「當年武林風搞了個一龍挑戰賽，8為挑戰者互相廝殺，最後發現BOSS一龍竟然是最好打的」、「好一招睡夢羅漢拳，當真一睡不起」、「連倒地姿勢都跟馬保國一模一樣」、「一龍：導演這不對啊，怎麼來的不是留學生」、「平常演演戲，這怎麼就去打真的，難怪輸的這麼慘」、「忽然一記高掃來，今日方知我是我」。

一龍此前生涯戰績130戰119勝，還是中國東興－東盟武術傳播大使，多次獲得中國武術最佳貢獻獎，但隨著網路世代發達，不少人質疑一龍的比賽過程與結果全是「安排好的」。在2020年時，一龍與格鬥狂人徐曉冬隔空交火，點名約戰，事後一龍後卻遲未現身，最後竟是警方到場逮捕徐曉冬，進行批評教育，網友紛紛湧入一龍微博狂酸「沒膽」、「不敢現身卻叫警察抓人，太孬了吧」、「馬保國還是雷雷幫你報警的」。