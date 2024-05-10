許多社區都有專屬LINE群組，商量各種問題，或是通知領取包裹。就有一名新住戶加入後發現，群組幾乎都被借車位洗版，甚至有人會直接用「@All」標記所有用戶，讓他非常苦惱，對此鄉民則傳授一招，表示用了之後，對方一輩子都得借了。

網友在PTT八卦版發問「社區群組整天有人在借車位正常嗎」，他表示自己在2022年底搬進去，至今一年半了，群組整天被鄰居要求借車位洗版，有人還一次借2到3個，甚至用大絕招「@All」標記所有人，想略過都不行，不勝其擾。

原PO直言，有鄰居一天問3次，甚至還用「@All」標註全部用戶，讓他不勝其擾。(圖／翻攝自PTT)

原PO不滿說，本來應該是討論社區公共業務的地方，卻全都是借車位的訊息，真的有需求為何不能去外面找付費的，更何況旁邊就是運動中心，地下就有個大型停車場，其中一名鄰居1天問了3次，似乎打定主意一定要借到，讓他非常疑惑，詢問大家的社區LINE群組會有這樣頻繁詢問借車位的狀況嗎。

鄉民們紛紛留言：「算正常，但沒遇過@All的，這種真的白目」、 「這種我一定嗆回去」、「好險從不加這種群組」、「我都不敢這樣問，臉皮超厚的...」、「我們社區也是一天到位借車位，借不到就直接停，有夠亂」、「一樣+1，明明對面就是停車場，一小時也才10元，都懷疑是不是乞丐」。

有人則建議原PO，可以直接在住戶大會上發起議題，以外人進出難管控為由，要求警衛禁止幫忙開鐵門，保證過半住戶都會同意，「因為每次借車位的都是固定那幾個」，只要提出基本上都會通過，這樣鄰居未來想借也沒得借了。