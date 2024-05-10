中國信通院公布「3月國內手機市場運行分析報告」，3月份，大陸國內市場手機出貨量2,138萬台，年減5.5％。其中，5G手機1,773.6萬部，年增2.3％，占同期手機出貨量的83％。從3月數據來看，手機市場高速增長趨勢已有減緩，但從今年第一季整體表現來看，大陸國內市場手機出貨量6,741.5萬台，仍年增7.4％。其中5G手機達5,643.3萬部，年增9.6％，占同期手機出貨量的83.7％。