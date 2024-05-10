杭州9日宣布全面取消住房限購，在杭州購買住房，不再審核買房資格。市場分析，杭州加入取消限購之列，將對成都、天津、長沙等同規模城市，產生帶動效應。此外，還為後續北上廣深等一線城市限購政策的進一步鬆綁，甚至全面開放打開想像空間。