浙江｜杭州全面取消住房限購 03:372024/05/10 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杭州9日宣布全面取消住房限購，在杭州購買住房，不再審核買房資格。市場分析，杭州加入取消限購之列，將對成都、天津、長沙等同規模城市，產生帶動效應。此外，還為後續北上廣深等一線城市限購政策的進一步鬆綁，甚至全面開放打開想像空間。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 浙江│陸低速無人車立法城市 杭州創首例 《國際金融》港股真牛市？暗藏中日台資金角力 救房市！西安也全面取消住房限購 陸僅剩6地仍限購 #限購 #杭州 #全面取消 #住房 #購買 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《觀光股》雲品Q1獲利拚登峰 今年營收估續揚 17:392024/05/02 財經 江蘇│無錫祭新政 二套房頭期款降至20％ 03:182024/05/09 財經 杭州全面取消房市限購 購房者可取得杭州戶口 10:472024/05/09 兩岸 為花蓮打氣！台鐵「洄味便當」限時限量開賣 10:082024/05/09 生活 《金融》穩定大陸房市 瑞銀獻策人行再啟動3000-5000億PSL 08:582024/05/07 財經 《科技》互動資通助攻京站簡訊精準行銷 母親節檔期衝一波 15:082024/05/02 財經 北京首次進入全球前10富有城市 台北排名第39 20:442024/05/09 兩岸 委託經營案助攻 雲品首季營收、稅後純益與EPS創同期新高 18:112024/05/09 財經 陸房市刺激調控不斷 再掀「取消公攤」輿論熱潮 12:192024/05/06 兩岸 日圓匯率34年新低陸客衝了！暴買3大類：勞力士斷貨 09:122024/05/02 財經 喜迎螢火蟲季 溪頭福華聯名Grants格蘭特推住房專案 10:172024/05/02 生活 馬斯克情定台灣？購買特斯拉有優惠 殘酷真相曝光 13:372024/05/09 社會 80億觀光產值沒了！花蓮住房率跌谷底 比新冠時還慘 09:562024/05/02 生活 防堵「假宿舍、真豪宅」 內政部限私法人購屋2條件 18:242024/05/07 財經 星巴克連5天優惠 這兩天買1送1！全家咖啡買6送6 11:382024/05/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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