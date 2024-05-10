海南｜首季零關稅航空器原輔料進口 逾2億人民幣 03:362024/05/10 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024年第一季，海南自貿港「零關稅」航空器原輔料進口貨值人民幣（下同）2.5億元，減免稅款3,586.4萬元，為民航業發展注入新動能。海南航空控股公司指出，海南自貿港「零關稅」政策帶來的稅收減免，有助於大幅降低營運成本。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海南｜免稅新規 創人民幣40億元購物額 廣東│全球首張無人駕駛載人航空器生產證 出爐 陸山東號、海南艦「攤煎餅」180度急轉彎 帥化民、蔡正元爆眉角 #零關稅 #輔料 #海南自貿港 #航空器 #海南 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 免簽入境海南新政第二天 新加坡2班機搶頭香 10:172024/02/13 兩岸 陸「低空經濟」夯 陸媒：蘇州投資超過730億已簽251個項目 09:572024/05/07 兩岸 海南｜2023年離島免稅購物人次年增6成 04:062024/04/12 財經 救房市！西安也全面取消住房限購 陸僅剩6地仍限購 17:232024/05/09 兩岸 全球首張「無人駕駛載人航空器」生產許可證！ 陸頒給這公司 11:032024/04/08 兩岸 福建號航母駛離泊位或將展開海試 美媒：預估2026年服役 18:262024/04/29 兩岸 紐西蘭零關稅衝擊一台南平民美食 議員憂「倒光」 13:012024/04/24 生活 海南｜逾4千品牌 亮相消博會 03:222024/04/15 財經 影〉新能源車易起火限搭渡輪 車主海南過春節出島被困6天 20:032024/02/16 兩岸 頭條揭密》中共轟6N測試高超音速反艦導彈 威懾關島美軍航母 04:592024/05/03 軍事 美軍啟動「猛毒計畫」 3架F-16改裝AI自主飛行具協同作戰能力 11:182024/04/06 軍事 海南出島難 海口三港全力疏運一早封頂 待渡車輛6200輛 13:212024/02/17 兩岸 共軍第三艘航母福建艦展開首次航行試驗 今早起出海9天 10:102024/05/01 兩岸 年後出島人車塞爆海南島 新能源汽車6天上不了船 12:122024/02/16 兩岸 小學生關切紐西蘭牛乳進口 發信請立委修法更名「長效乳」 13:132024/05/08 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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