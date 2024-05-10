大陸電商龍頭阿里巴巴的北京新園區即將投入使用，項目總建築面積約47萬平方公尺，由12棟建築物組成。據悉，該園區以「晶片線路」汲取設計靈感，仿照電路脈絡構建景觀和軸帶系統，呈現面向未來前沿科技的設計理念，以此打造為高科技企業地標。