北京｜阿里巴巴新園區即將投用 03:362024/05/10 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸電商龍頭阿里巴巴的北京新園區即將投入使用，項目總建築面積約47萬平方公尺，由12棟建築物組成。據悉，該園區以「晶片線路」汲取設計靈感，仿照電路脈絡構建景觀和軸帶系統，呈現面向未來前沿科技的設計理念，以此打造為高科技企業地標。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國│谷歌投資新海底電纜 強化美日數位連結 《國際金融》港股真牛市？暗藏中日台資金角力 美利達遭降評 股價跳水跌逾4％！自行車族群臉色鐵青 #新園區 #將投 #阿里巴巴 #大陸電商 #龍頭 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 砸千億韓元！傳阿里巴巴入股韓時裝平台Ably 14:382024/04/23 財經 亞灣2.0首發Y15站聯開案 預計引資逾百億元 09:302024/04/25 生活 台光電資本支出激增五成 「這檔」首季EPS狂飆18倍 09:332024/05/02 財經 馬雲最新發聲！ 力挺阿里巴巴改革：已重回成長軌道 10:122024/04/10 兩岸 《基金》00942B於18日掛牌 A級美國龍頭企業債一手握 10:282024/04/11 財經 獨家》賴清德首任侍衛長邵智君少將接任 總統府三大警衛龍頭曝光 20:102024/05/05 政治 《台北股市》淚別周K線連8紅 台股419寫三大驚嚇 15:292024/04/19 財經 MLB》洋基雙塔開轟 打爆釀酒人守住美東龍頭 11:442024/04/28 體育 《科技》影劇投資開外掛！ 電信三雄眼球大戰博聲量 07:482024/04/16 財經 搶攻檢測商機 大江基因攜大馬連鎖藥局龍頭4月上市 20:212024/04/18 財經 T1聯盟》卡森斯旋風再臨摘25分 雲豹擊退戰神獨占龍頭 16:152024/04/20 體育 全球經濟爆危機 麥當勞也撐不住了！高層驚洩1慘事 10:422024/05/01 財經 永和綠寶石公園新設水龍頭 寵物放風完洗腳再回家 13:552024/05/07 生活 台股上下震盪 可採等權重策略投資 18:552024/04/29 財經 《基金》美國利率轉折階段 跨國投資平衡型基金表現亮眼 14:382024/04/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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