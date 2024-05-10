加薩的哈馬斯屠殺以色列平民並綁架數百名人質後，以色列與哈馬斯的戰火引爆了中東地區戰爭，撬動了俄烏戰爭與美中對抗的全球地緣政治格局。在經過半年的戰爭與僵持後，由於戰爭與人道主義危機難解，美國打算接受加薩地區的巴勒斯坦難民。許多人為此質疑：為什麼其他國家沒有人願意接收這些受戰爭屠戮的難民，甚至連周邊阿拉伯國家也不歡迎這些受苦穆斯林兄弟們？因為半個多世紀以來，巴勒斯坦已經把所有周邊的阿拉伯國家的穆斯林兄弟全得罪光了。

中東的以色列與巴勒斯坦問題從很早之前就是個非常複雜的問題，幾個西方大國都曾經在這裡栽了觔斗。1947年聯合國通過181號決議的「兩國方案」後，以色列翌年建國，英國也結束對巴勒斯坦的託管，但隨即就發生中東穆斯林國家與以色列爆發多次戰爭。

美國佛羅里達奧蘭多一所大學學生舉行支持巴勒斯坦人的活動。（圖／美聯社）

1967年6月以色列發動6日戰爭，連續向埃及、約旦、敘利亞與巴勒斯坦開戰，美蘇兩個超級大國也被捲入，結果是以方大勝，同時佔領了幾個參戰方共計6.5萬平方公里的土地，巴勒斯坦人則淪為難民，大量湧入約旦。

巴勒斯坦人進入約旦後本為休養生息，但是巴勒斯坦激進組織仍不認輸，在約旦的教堂、醫院、學校附近設置火箭彈發射點對以色列發動攻擊，因此引來以色列的報復性轟炸，這讓約旦叫苦不迭。更麻煩的巴勒斯坦人開始在約旦建立「國中國」，用對抗以色列的英雄身份自居，在約旦不斷擴大地盤，驅逐約旦地方官員，圈地實行自己訂的法律，還派遣員警並開始收稅，為此與約旦政府不斷爆發衝突。

美國紐約市哥倫比亞大學學生舉行佔領校園活動以支持巴勒斯坦，最後被警方進行清場，數百人學生被逮捕。（圖／美聯社）

當時約旦國王胡笙忍氣吞聲，但是巴勒斯坦人劫持3架國際航班客機到約旦，要求各國釋放關押的巴勒斯坦人，後來在胡笙國王協調下所有人質獲釋，但巴勒斯坦人還是炸毀了飛機，讓胡笙國王顏面掃地。約旦軍方為此發動報復向巴勒斯坦人開戰，巴勒斯坦人則勾結反對派人士刺殺胡笙國王，所幸運氣好才王躲過幾次暗殺行動。而在此之前約旦國王的祖父老約旦國王阿卜杜拉一世也是 1951年被刺身亡，當時兇手也是巴勒斯坦人。

約旦與巴勒斯坦開戰時後，周邊的伊拉克與敘利亞在一旁虎視眈眈，敘利亞最後直接參戰一同攻打約旦，約旦在情勢危急時被迫向以色列求救，以色列參戰後巴勒斯坦人才被全部趕出約旦。此後約旦對這些穆斯林兄弟徹底心寒，不再參與後來的2次針對以色列的中東戰爭。

自以色列進攻加薩的哈馬斯之後，全球各地丹麥的民眾熱烈參與支持巴勒斯坦的活動。（圖／美聯社）

當巴勒斯坦人被趕出約旦後，敘利亞和伊拉克也不願接收，最後由黎巴嫩收留。當時黎巴嫩與歐洲關係密切，首都貝魯特號稱「小巴黎」、「地中海明珠」，到處燈紅酒綠，以經濟發達與流行時尚著稱。巴勒斯坦人進入黎巴嫩後重施故技，利用醫院、學校當做發射火箭彈陣地，以此引來以色列報復，製造以色列與黎巴嫩的衝突，當時擔任駐黎巴嫩聯合國軍事觀察員、中共解放軍中校杜照宇就是在以色列報復時被炸死。此後巴勒斯坦人再次在黎巴嫩圈地為王，成立自治政府，與黎巴嫩執政的長槍黨發生衝突，他們煽動了黎巴嫩反對派炸死了黎巴嫩總理，此後黎巴嫩陷入長期戰亂，完全失去昔日的繁榮的光彩。

而千百年來與巴勒斯坦糾纏不清的敘利亞，在發生內戰前曾接收為數不少的巴勒斯坦難民，但巴勒斯坦人後來與敘利亞的反對派合作，並參與了推翻總統阿薩德的內戰。敘利亞至今內戰不止，導致許多敘利亞難民流亡到周邊國家，但敘利亞難民有其他國家願意收留，卻沒有國家願意收留從敘利亞逃出的巴勒斯坦難民，這些中東國家認為，巴勒斯坦難民對收留國家毫無例外的都是一場災難，人人避之唯恐不及。

支持巴勒斯坦在西方國家已經成為絕對的政治正確，其實巴勒斯坦問題極為複雜，大部份支持都只是一知半解。圖為英國格拉斯哥一場足球賽。（圖／路透）

至於另一個中東大國埃及也遭到巴勒斯坦人的襲擊，對以色列主張和平相處的埃及總統沙達特在11年的總統生涯中曾遭到4次暗殺，其中的第3次就是一名巴勒斯坦人所為，但沒有成功。沙達特後來在閱兵典禮上被一名中尉刺殺，外界也懷疑可能是巴勒斯坦人在背後主導。這也是為什麼埃及保留了唯一進入加薩的通道用於運送救援物資，但就是不讓逃難的巴勒斯坦人經過通道進入埃及。

巴勒斯坦人對幾個周邊國家的做法讓這些中東國家避之唯恐不及，在這次巴以衝突時已有數個阿拉伯國家明確支持以色列，比如阿拉伯聯合大公國以及穆斯林佔多數的亞塞拜然，以及在中東頗有些影響力的土耳其。

以色列軍方開始疏散加薩走廊南部大城拉法居民，外界認為以軍可能將大規模進攻拉法。圖為遭以軍空襲後的拉法。（圖／路透）

其實現在讓巴勒斯坦人走投無路的是是哈馬斯，巴勒斯坦人有一千多萬人，其中有大約200多萬生活在以色列，算得上安居樂業，生活在約旦河西岸的數百萬巴勒斯坦人在充沛的國際援助下也還算能過正常日子，自治政府也能有效運作，所以長期來看，只要解除激進勢力動用暴力，巴勒斯坦人與難民問題並非無解。雖然地緣政治引發的大國對抗，仍然會利用巴勒斯坦問題在國際上興風作浪，但支持和平解決進程的效果仍然持續擴大，未來仍有可以稱得上樂觀的前景。