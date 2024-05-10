根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出「十大人氣立委」，其中國民黨立委徐巧芯因大姑夫妻詐騙案以及身上行頭等事，近一個月多次登上媒體版面，位居聲量第一名。徐巧芯對此表示，綠媒是照三餐伺候她，基本上都是用羞辱的方式，但是打不倒她。

徐巧芯位居聲量第一名，徐巧芯9日在《少康上線啦》節目中表示，綠媒照三餐伺候她，聲量當然很高。主持人趙少康表示，妳的聲量比第二名國民黨立院總召傅崐萁多了1倍以上。

徐巧芯接著表示，在好感度方面，她為0.36，民進黨立院總召柯建銘只有0.28、立委吳思瑤則僅0.26，當然立法院長韓國瑜0.6最高。

徐巧芯指出，民進黨是照三餐伺候她，基本上都是用羞辱的方式，但是打不倒她，她不是一個那麼容易就被霸凌成功的人。

徐巧芯接著透露，那天碰到傅崐萁之所以會哭，因為當時是去看災民，還有好多立委，大家坐了2個小時的車到花蓮，去聽花蓮民眾的聲音。後來大家都在問她這件事，因此當她看到傅崐萁就覺得很抱歉、很愧疚，一來沒幫到災民，二來讓事情失去焦點，她想早知道就不要來，對於災民、總召，以及花蓮的立委，覺得非常愧疚。

該「十大人氣立委」的研究資料是由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，資料蒐集範圍為Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，分析時間範圍為3月29日至4月28日，共1個月。