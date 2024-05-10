35歲港星劉俊謙在台交出多部人氣作品，在影集《此時此刻》演出聽障外送員爆紅，他參與演出的電影《我在這裡等你》、動作港片《九龍城寨之圍城》以及影集《誰是被害者2》也將在台接力上檔。星途扶搖直上的他，日前接受時報周刊CTWANT專訪，透露當初來台拍戲全是緣分使然，敬業的他在台拍戲也不小心濺血，下巴被玻璃劃傷差點見骨縫了10針，下巴的疤都快2年都還沒淡掉，直呼：「可能真的要去打雷射（淡疤）了。」

劉俊謙在台片《我在這裡等你》，跟范少勳上演一段相知相惜的曖昧情愫，兩人也因為拍攝結為好友。看似活潑的劉俊謙，不論是上節目宣傳開玩笑逗小賴，或是跟小S互動都笑果十足，但他私下個性其實內向低調，拍《我在這裡等你》時跟個性開朗、愛分享的范少勳一拍即合，「我本身就是會想很多，會對自己的表演很糾結，但少勳個性不會，我在拍電影的過程裡，也漸漸放開了。」

在台片《我在這裡等你》中，劉俊謙跟范少勳上演一段曖昧情愫，兩人也因此結為好友。（圖／記者許方正攝）

劉俊謙近年在台演出多部作品，一切都是緣分使然，剛好2022年疫情期間他來台拍電影《小曉》，《我在這裡等你》監製得知他人在台灣，找上經紀人邀約演出，「那時候疫情期間，其實很難申請來台拍戲，剛好我在台灣，監製就來找我。」之後又陸續演出影集《此時此刻》、《誰是被害者2》，因為疫情意外打開台灣星途。

劉俊謙當初拍《我在這裡等你》期間，跟范少勳一場裸上身壁咚戲碼，范少勳打破道具玻璃，兩人雙雙濺血，范少勳手臂縫了37針，他下巴也受傷，「我下巴縫了10針，醫生說差點就見骨頭了，因為下巴這邊皮膚很薄。」電影拍完至今兩年，下巴還是留下淡淡的紅疤，必須靠化妝遮蓋，「我之後可能要去醫美淡疤了。」

劉俊謙在台灣上節目通告，與小S互動笑果十足，讓人見到他不同於戲劇的另一面。（圖／記者許方正攝）

他另一部參與演出的動作港片《九龍城寨之圍城》，和古天樂、郭富城、洪金寶、任賢齊等一票演技派影帝同台飆戲，在香港上映5天票房衝破2000萬港幣（約台幣8300萬），中國則衝破3.55億人民幣（約台幣16億），討論度相當高。

在電影裡他扮演古天樂身邊的得力助手，戲份相當吃重，騎重機、耍蝴蝶刀外還有許多特技演出，也不小心受了傷，「小腿被排氣管燙到，一開始覺得不痛，隔天就一塊皮變白色掉下來，邊拍邊流血。」但因為趕拍關係只能自己塗藥，繼續上工。他之後也將接拍《寒戰》前傳，與吳彥祖、吳慷仁等人同台合作。

劉俊謙的女友蔡思韵也是演員，兩人很能理解彼此的工作狀態並互相體諒。（圖／記者許方正攝）

他透露身邊有演員女友蔡思韵陪伴，不用多說對方就能理解他，「我最放鬆可能就是跟我愛的人在一起，可能跟爸媽吃飯，跟女友一起去爬山，或是去大自然走走。」他雖然想比較多但細心，女友蔡思韵則是性格爽快、行動力十足，兩人互補的同時，也能拉著彼此繼續前進。

即便演藝事業持續上升，但劉俊謙個性依舊，他自認性格就是會想比較多，包括認為自己講中文還需要進步，時不時也會思考做演員、人生的意義所在，「可能對某些人來講，成功是最重要的，但對我來說，我是要找到做這件事的意義。」演出《幻愛》、《此時此刻》時，有觀眾感謝他講出思覺失調、聽障者的故事，觀眾的回饋也成為他的動力。

雖然演技備受肯定，但劉俊謙表示自己喜歡創作，希望有一天能當編劇或導演。（圖／記者許方正攝）

那麼邁入30歲後半，未來目標是什麼？他笑說自己還是喜歡創作，「我希望哪一天我可以當編劇或導演，早上起來跟我的團隊一起發想劇本，然後觀眾會說很喜歡這個故事，我想到未來有這麼一天，我就會很興奮很期待，這樣的話我就圓滿了。」