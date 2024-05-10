台南市精忠街某民宅近日遭發現竟是「品種貓煉獄」，擁有寵物繁殖許可證的貓舍「貓谷貓舍」倒閉後，未妥善照顧留下的種貓們，反而將牠們移置到精忠路一處民宅中，丟下飼料和水後就無人聞問，貓咪們被迫在屎尿滿地的環境中生活，甚至得與人的排泄物共處，更有貓咪不幸喪命，屍體長蛆後卻沒人處理，慘況讓當地愛媽難以接受。

5月7日下午，記者直擊該處民宅，而民宅當時大門深鎖，透過門縫口見屋內垃圾滿地、髒亂不堪，附近住戶都以為此處無人居住，仍可見到有貓咪在這樣糟糕的環境中堅忍求生，這僅僅是該處繁殖煉獄的冰山一角。

「之前就知道這裡有繁殖場，有貓咪跑出來被車撞死或毒死，最近這個房子門剛好打開，走進去一看才知道裡面有多誇張。」長期救援貓咪的顏姓愛媽提到，附近動保人士從2023年8月開始便發現該民宅相當可疑，一直有品種貓從屋子的縫隙或小洞中鑽出，又遭毒殺或車禍而意外身亡，而飼主則對牠們的生死不聞不問。

該民宅安全措施並不完善，從2023年8月開始就不斷有貓咪從縫隙中鑽出，還有貓咪因車禍而意外身亡。（圖／讀者提供）

而5月初，當地愛媽發現該處民宅門戶大開，因擔憂屋內毛孩狀況，顏姓愛媽等人冒著挨告風險進入查看，這才發現屋內至少藏有40、50隻貓咪，而這些貓咪的生活環境卻宛如煉獄。

「有些貓可能一輩子都不知道乾淨的貓砂盆長什麼樣子，牠們不只要跟自己的排泄物共處，還要跟人類的便溺一起生活。」顏姓愛媽難過表示，屋內環境比垃圾場還髒亂，角落甚至有裝著人類尿液的寶特瓶，也沒有人照顧和打點貓咪的生活起居，僅角落的一盆飼料和水確保牠們「不被餓死」。

更令人心疼的是，愛媽們在角落中還發現貓咪的遺體，可憐的毛孩明顯已死亡多時，遺體還出現腐蟲啃食牠的血肉，更難以想像屋內到底還有多少冤魂，顏姓愛媽等人心疼不已，立刻展開救援行動。

該民宅中有小貓持續出生，但牠們多半健康狀況不佳，被救出後得持續打點滴，瘦弱的四肢幾乎難以紮針。（圖／記者劉耿豪攝）

愛媽們在3天內救出25隻貓咪，當中包括3隻小貓和多隻懷孕母貓，而貓咪長期在惡劣的環境生活，都出現呼吸道症狀和冠狀病毒，又以小貓的狀況最為嚴重，其中一隻小貓的眼睛因皰疹病毒感染而幾乎全瞎，被接出沒多久後就不幸病死，在愛媽們心中留下無限悲痛。

「一回來就一直吃，不知道在那邊被餓了多久。」顏姓愛媽心疼表示，正常的家貓清楚自己的食量，對於食物並不會過度渴求，被救出來的貓咪們的胃卻彷彿長了無底洞，看到食物就不斷攝入，明顯是在原環境並沒有被好好對待，而如今該屋內還有多隻貓咪尚未被救出，連貓咪的遺體都沒有妥善安置，期望能有公權力介入，讓這些不會說話的毛孩能被好好對待。

記者致電台南市動物防疫保護處副處長洪振凱，洪振凱表示將去了解狀況，但記者後續撥打其手機和辦公室電話都無人接聽，至截稿前未獲回應，而記者撥打貓谷貓舍在網路上登記的電話，但對方稱已非貓舍，並無養貓事宜。

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