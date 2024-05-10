台南市精忠路某民宅遭指控暗藏「繁殖場煉獄」，該民宅環境髒亂不堪、屎尿滿地，卻飼養約50隻品種貓，更因未妥善照顧導致貓咪「非病即亡」，還有多隻貓咪溜出去而遭毒殺或車禍身亡，而長期關注該屋的顏姓愛媽等人於5月初冒險進入救援，至今屋內還有約10隻貓咪尚未救出，只盼能有公權力介入，給這些無辜毛孩一條生路。

愛媽們在3天內救出約25隻貓咪，當中包括3隻小貓和多隻懷孕母貓，而貓咪長期在惡劣的環境生活，都出現呼吸道症狀和冠狀病毒，又以小貓的狀況最為嚴重，其中一隻小貓的眼睛因皰疹病毒感染而幾乎全瞎，被接出沒多久就不幸病死。

該繁殖場貓咪的身體狀況多半堪憂，其中一隻品種短毛貓的右眼幾乎全瞎，讓人無比心疼。（圖／記者劉耿豪攝）

愛媽們發現，倖存的大貓身上多半都有晶片，根據晶片上的特種業繁字號搜尋，記者發現這些貓咪出自原在台南市中西區中山路經營的「貓谷貓舍」，該間「合法」貓舍在中山路店面結束營業後，將貓咪轉移到精忠街據點，並在此處繼續繁殖。

根據業者的Tik Tok頁面，直到2023年10月都還持續貼剛出生的小貓畫面，試圖以可愛毛孩的影像來增加買氣，更會刻意擺拍，營造貓咪們在貓舍吃好喝好、幸福生活的假象，實則繁殖場貓咪的生活環境宛如煉獄。

顏姓愛媽表示，附近動保人士從2023年8月開始便發現該民宅相當可疑，一直有品種貓從屋子的縫隙或小洞中鑽出，遭毒殺或車禍而意外身亡，飼主則對牠們的生死不聞不問。

該民宅貓咪都未結紮，導致小貓持續出生，又因母體營養不良，小貓同樣狀況不佳，顏姓愛媽與獸醫一同照顧才勉強保住牠們的生命。（圖／記者劉耿豪攝）

愛媽們則在該屋門口守候，陸續救出21隻貓咪，當中多數為品種貓，部分則是品種混血，更發現牠們大多數都營養不良、狀況極差，更有本該威風凜凜的挪威森林貓罹患病毒性口炎，卻沒有得到即時治療，最終只能交由獸醫院全口拔牙。

誇張的是，這些貓咪都並未結紮，還有多隻母貓被接出時已身懷六甲，但貓媽媽自己就營養不良，導致小貓一出生同樣狀況不佳，小貓們一出生就得打點滴，瘦弱的四肢幾乎難以紮針，所幸在愛媽們和獸醫共同努力下才在生死邊緣中救回這些小小生命，但每一針都讓愛媽們心疼不已。

記者致電台南市動物防疫保護處副處長洪振凱，洪振凱表示將去了解狀況，但記者後續撥打其手機和辦公室電話都無人接聽，至截稿前未獲回應，而記者撥打貓谷貓舍在網路上登記的電話，但對方稱已非貓舍，並無養貓事宜。

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