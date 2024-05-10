自中國國家主席習近平4月上旬釋出兩岸旅遊多多交流的，交通觀光股一飛衝天，長榮航（2618）、華航（2610）這二家航空股一個月來分別大漲13.25％及8.18％，5月9日收盤價分別為35.90元及21.15元。

尚未開闢大陸航點的星宇航（2646）與台灣虎航（6757）雖未搭上題材受惠的機會，不過虎航交出Q1亮麗財報，6日漲停收復40元大關，昨天作收43.55元，一個月來漲幅26.23％最為突出。

航空股股價還會續航？華航、長榮航將分別在5月9日及10日召開董事會，決議2024年第一季合併財務報告，華航Q1較去年賺了2.6倍，1～3月淨利34億元，歸屬母公司30.99億元，每股稅後盈餘EPS為0.51元，較去年同期的EPS 0.22元，成長了超過2.3倍。

長榮航空總經理孫嘉明表示，2024年下半年客貨運量都有成長的空間。（圖／劉耿豪攝）

台新投顧副總經理黃文清表示，「投資人短期上對兩岸觀光利多的期待，股價已提前反應，能否持續增溫，還要看下半年表現，尤其是貨運旺季到來。」

一名券商研究單位總經理則跟CTWANT記者說，「短期航空股因燃油價格相對去年下半年低、票價又維持高檔，營運與獲利表現佳」「若進一步考量兩案有解封可能，過往有兩岸紅利時，以長榮航為例，股價淨值比可來到2～2.1倍（目前近1.7倍），加上配息1.8元，殖利率高達4.8％，有可能納入高股息行列」未來520新政府交接後的政策走向，對長榮航、華航受惠更多。

交通觀光類股這一年來可說是上沖下洗。疫情國境解封後的大爆發，國人赴日、韓、東南亞、歐美等地旅遊潮不斷增溫，但今年2月7日，觀光署卻突襲式祭出禁團令，聲稱考量到兩岸情勢變更及國人旅運安全等因素，即刻停止招攬赴陸旅行團，且6月1日起便禁止出團，震驚旅遊業。

中華航空每周62航班飛往北京、上海等8個城市，6月1日即使有赴陸禁團，也不會減班。（圖／華航提供）

CTWANT調查目前兩岸航點航班，華航、華信航空於大陸的飛航網點，包括北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢等共8地，提供每周62個航班；長榮、立榮航空則有北京、上海（含浦東及虹橋）、杭州、成都、廣州、廈門及深圳共8個航點，每周54班。

長榮航空總經理孫嘉明指出，原本杭州航線從每周3班增加到每周7班，台灣對大陸觀光禁團令6月1日一到，將暫時調整回每周3班；華航則因大陸航點航線還未完全恢復，因此目前評估6月起仍維持原運量每周62航班，不會減班。

在禁團令發布後，航空股被看衰，法人多因「未來大陸航線虧損」估算華航、長榮航下半年營收目標；直到4月10日前總統馬英九在大陸與習近平會面時，會」，習致詞強調「誠摯邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去寶島看一看」，釋出兩岸觀光融冰的好消息。

接著在24日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開表示，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」，4天後率先恢復福建居民可前往馬祖旅遊，並開放平潭開往台灣的海上直航客運線復航，恢復福建居民赴台灣的團隊旅遊。

這名券商研究單位總經理表示，520新總統賴清德上任後，兩岸觀光的解封議題，就看新閣揆卓榮泰及交通部長（現任政院秘書長）李孟諺如何接招，而這一波航空觀光股能否持續高飛，除了要觀察政策走向，今年經濟景氣較去年來看相對較佳，有助於航空業下半年貨運旺季營收挹注。

長榮、華航2024年第一季營收表現亮麗，機隊也持續擴增中。（圖／黃耀徵攝）

長榮航空總經理孫嘉明在5月2日「長榮航空城市觀光馬拉松」記者會後強調，「期待鬆綁團客限制，……未來配合政府政策，隨時動態調整航班。」孫嘉明表示，長榮航運能已恢復到疫情前97％，高票價趨勢延續，第二季優於去年同期，下半年受惠5月進入北美往亞洲的旺季及7月暑假旅遊高峰期，因此下半年及全年營運展望樂觀。

對於大陸相繼釋出兩岸旅遊利多，華航向CTWANT表示，華航將持續關注旅運需求，依市場動態安排航班。

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