南太平洋島國諾魯今年1月15日突襲式宣布與台灣斷交，新舊政權交接之際，外界憂心總統當選人賴清德520上任時，是否又會出現類似的狀況？外交部長吳釗燮昨(9)日表示，我國邦交短期之內不會有問題，但有2個邦交國確實有一些長期的隱憂；外交圈推測，這2個邦交國可能是指海地與瓜地馬拉。

吳釗燮昨接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，我國邦交短期之內沒有任何的問題，應該是不會在520前後出現突襲式斷交。不過，他表示，看到中國大陸近期的作為，外交部仍感到憂心，在邦交上可能出現長期的問題。例如有一個長期在動亂之下的邦交國很需要聯合國協助，這個國家的重建台灣投入很多，雖然他們很感謝台灣的幫助，不過，長此以往還是會有些擔心。另有一個邦交國，中國大陸透過鄰國不斷去滲透極端左派人士製造內部紛擾，也會造成長期隱憂。不過，吳釗燮也強調，目前的確是有這些狀況，但邦交短期之內應該是不會有問題。

吳釗燮首度提及有長期隱憂的兩個邦交國，外交圈推測是海地、瓜地馬拉。根據《聯合新聞網》報導，政大國際關係研究員嚴震生認為，瓜地馬拉一直以來都是中國大陸鎖定的目標，而海地因為情勢複雜，陸方可能不願意花資源去拉攏他們。