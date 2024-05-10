桃園平鎮區一名43歲葉姓女子由於長相清新甜美，因此有著「北區最美大藥頭」的封號，平常開著賓士跑車於北部地區四處送毒，同時掌握著大宗毒品來源。新北市刑大近日接獲情資，指稱葉女涉嫌販賣、持有大量第一、二級毒品，將人拘提逮捕後，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

警方表示，葉女販毒主要活躍於北部地區，並將毒品販售予不特定人士，平常作風謹慎，警覺性極高，行蹤難以掌握，經專案人員數日跟監、埋伏，終於在桃園市平鎮區一帶將葉姓犯嫌拘提到案。另外，警方也從葉女的住處、賓士車上查獲毒品海洛因逾2,010公克、第二級毒品安非他命202公克、贓款現金160餘萬元，訊後全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

北區最美大藥頭經常駕駛賓士車四處送毒，家中猶如小型毒品分裝場。（圖 / 警方提供）

新北市刑大在葉女住處搜出大量毒品及贓款。（圖 / 警方提供）

辦案人員指出，從葉女住家中所查扣的毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具，現場陣仗猶如小型毒品分裝場，相當驚人。

新北警提醒，施用、持有、運輸及販賣毒品，意圖從中牟取不法利益，嚴重影響社會治安，為法所不容，對於毒品犯罪絕不妥協及寬貸；此外，民眾如發現社區住戶出入複雜、社區內疑似飄散不明臭味或深夜聚眾、妨害秩序安寧時，均可撥打110或市民專線1999報案檢舉，新北警將全力迅速查辦。

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