陳重佑(摘調查局官網)

法務部調查局最近積極與國外司法單位合作，陸續緝獲網紅「貴婦奈奈」男友父親、前台大名醫黃立雄夫婦、「藍海集團」董事長李陳妙香等重大吸金要犯返台歸案。調查局查出，「普惠集團」執行董事「貴婦」官韋岑，涉嫌幫助集團總裁前男友陳重佑，規劃推出多項投資專案、以老鼠會直銷方式招攬700多名會員投資，至少吸金53億多元，案發後官、陳分別逃往義大利、日本遭通緝，調查局10日公告2人為「外逃通緝要犯」名單，積極追緝並呼籲民眾檢舉2人行蹤，將提供獎金。

據調查局資料顯示，吸金53億多元的官韋岑案發時年僅30多歲，與「貴婦奈奈」相似的是，2人平日打扮時尚、生活豪奢，「貴婦奈奈」以社群平台進行包裝，而官韋岑則以集團旗下出版刊物從事包裝吹噓，2人均是男友吸金的「得力助手」，且2人都是2018年間出境落跑。

但官女不同於「貴婦奈奈」的是，「貴婦奈奈」的男友黃博健一家四口逃亡加拿大遭通緝，官女則一家四口遭通緝，除了她之外，包括擔任普惠集團市場總監的官女父親官振益，以及官女母親賴純珠、擔任客服總監的官女妹妹官韋欣等人亦是通緝犯。官女全家僅官女另名妹妹官韋彤因本案遭起訴

調查局調查，72年次的陳重佑在大陸深圳成立「普惠世紀國際控股集團」，擔任集團董事長兼總裁，集團旗下包括「普惠世紀投資管理顧問公司」、「普惠高端旅行社」、「普惠世紀活動企劃公司」等關係企業，陳男指示74年次的前女友官韋岑擔任集團執行董事，在台中市成立營業據點，官女負責掌管台灣地區的人事、財務、業務，並任命幹部，設計投資方案。

普惠集團陸續推出「台普1年期」、「跟單VIP」、「鑽石方案」、「JAC幣方案」等投資方案，「台普」、「跟單VIP」方案聲稱投資美金1000元，換算週年利率最高可達百分之180，「鑽石方案」以台幣100萬為投資單位，換算週年利率百分之225、「JAC幣方案」投資人民幣，換算週年利率百分之1200。

陳、官等人以類似老鼠會直銷方式，招攬民眾成為投資會員，指示集團旗下刊物「普惠世紀月刊」採訪，辦理活動，要求指派幹部在會員大會時上台傳述工作內容、投資經驗等，吸引超過700人掏錢投資，估計自2016年4月至2019年6月，光是集團海外營運長陳利維、官女妹妹官韋彤12名幹部吸金金額，即高達新台幣53億 6900萬7776元。

事後因集團惡性倒閉，大批投資人血本無歸，分別向台中地檢署、台北地檢署提告，檢察官指揮調查局中部地區機動工作站偵辦，但涉案主嫌陳重佑、官韋岑2人早於2018年8月26日、27日出境迄今未歸，台中地檢署依《銀行法》等罪起訴陳男、官女等10多人，台中地院審理時，因陳、官2人傳拘不到，於2019年10月25日對2人發布通緝。

目前普惠集團吸金案，官女妹妹官韋彤獲判刑2年，緩刑5年，須提供200小時義務勞務確定，另普惠集團海外營運長陳利維8名同案被告，則由台中高分院更審審理中。

調查局懷疑，陳重佑、官韋岑2人分別逃匿日本、義大利，已積極跨海追緝，並呼籲民眾踴躍檢舉2人行蹤，一旦緝獲2人返台歸案，檢舉者可獲獎金。