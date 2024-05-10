立法院長韓國瑜昨（9）日召集朝野協商，一開始提到希望能減少朝野對立、建立規則，第一件事就是要限制發言時間與次數，引發民進黨立院黨團總召柯建銘等三長反對。國民黨團則表示贊成，書記長洪孟楷更直言，民進黨三長來朝野協商都是在找攝影機，都當到立委了，若三分鐘內講不完自己的想法，語言表達能力要回去重練吧。

韓國瑜昨（9）日在朝野協商時感嘆，由於連續幾次朝野協商氣氛都不融洽，對立法院朝野對立的現況感到憂心，希望能夠進一步建立一些規則，建議朝野協商都會計時，一次五分鐘，若要發言可以徵求二次發言，這樣應該能讓會議效率高一點、劍拔弩張少一點。

民進黨團總召柯建銘則反對說，「這麼久以來都沒有時間跟次數限制，在談法案時沒有限制；民進黨團幹事長吳思瑤也批評，要保持朝野協商對話和諧，不能凌駕國會規則也不能凌駕憲法，不能把慣例變成惡例，要彌補被踐踏的委員會才到協商好好談，一個人發言五十次都不嫌多。

國民黨團則表示贊成，總召傅崐萁說支持韓院長決定，韓國瑜帶領的立法院要讓國人耳目一新，過去如同菜市場一般的雜亂不是人民的期待了，除了表達能力有問題，否則五分鐘一定講得完，新國會就是要有效率。

國民黨團書記長洪孟楷也嗆說，朝野協商的重點是會議室裡互相講話，但民進黨的人以為是直播舞台，從頭到尾眼神沒有交集過 ，一直在找攝影機，期期以為不可，「我建議一個人發言三分鐘、甚至兩分鐘即可，把要講的概念講出來 ，若當到立委了，想表達的訴求沒辦法在三分鐘內講清楚，語言表達也是要回去重練吧！」若要照民進黨委員的講法，那他也建議為了議事效率，不要再演給觀眾看，大家尊重彼此時間。且委員會審完都有各自版本，行政院跟民進黨若沒有對應版本，就只是來全盤否定，就不是實質想討論啊！

而在民進黨團書記長莊瑞雄同樣表達反對後，柯建銘再次發言，滔滔不絕講解議事規則近10分鐘，不讓韓國瑜解說。讓韓連說數次「注意時間！」最後韓國瑜強調，自己沒有鴨霸，請柯建銘不要扭曲他的話，請黨團幹部要共同維護議場秩序，建立理性問政的形象，只是要建立規範但解釋未完全；見柯建銘還想發表意見，韓國瑜就直接喊出「休息三分鐘」。