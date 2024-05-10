ESPN Sources: The Phoenix Suns dismissed coach Frank Vogel. The Suns — who won 49 regular-season games with league’s third-highest payroll and tax — were swept in opening-round series to Timberwolves. Mike Budenholzer will be prominent part of search. pic.twitter.com/SDTRkXxkrG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 9, 2024

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日搶先爆料，才執教太陽第1年的總教練佛格，儘管陣中擁有「三巨頭」杜蘭特、戴文布克與畢爾，卻要為太陽在季後賽首輪慘遭灰狼橫掃出局下台負責，擺明成為替罪羔羊，沃神同時爆料前公鹿總教練布登豪瑟成為太陽新主帥熱門人選。

去年才跟太陽簽下5年3120萬美元教頭合約的佛格，面對太陽總團隊薪資與豪華稅都居聯盟第3高，畢爾卻在例行賽打打停停，甚至戴文布克也曾因傷缺陣，仍領軍太陽拿下49勝33敗、西區第6戰績闖進季後賽，卻因季後賽首輪遭到灰狼4連勝橫掃無奈下台。

「我和球隊老闆、管理階層重新審視整個籃球營運部分，經過深思熟慮之後，我們的結論是球隊需要一位不同的總教練，我們很感謝佛格的辛勤工作與承諾，」太陽總裁詹姆斯瓊斯說，「我們目標是贏下總冠軍，但這一季球隊表現遠低於預期，我們評估需要做出改變。」

沃神強調，太陽跟布登豪瑟的談判將會加速進行，布登豪瑟也正在組建自己的教練團，希望可以早日重返NBA總教練職位。