南部一名知名大學男學生，帶著學妹女友小妹到宿舍留宿，竟然企圖性侵遭抵抗失敗，事後又趁著與她前往宿琉球遊玩時，在民宿內指侵得逞，兩人分手後男大生惱羞成怒，多次以「破麻」、「肉便器」羞辱，女大生氣得提告，一審男大生遭判1年10個月，經上訴後，高院法官認為男大生毫無悔意，雖減刑一個月，但仍不予緩刑要他坐牢。

根據判決書，某知名大學男學生，某日邀學妹小美前往宿舍，晚上要求學妹住在該處，未料竟露出猙獰面目，強行脫掉小美衣物後，企圖對她性侵，但小美極力反抗，並未得逞。

不久後，男大生與小美前往小琉球遊玩，利用她熟睡時，以手指進行指侵，讓學妹相當氣憤，事後並質疑男方為何侵害她，男大生也多次表達歉意，還認錯後和解賠償。

未料後男大生竟然還痛罵小美「破麻」、「室內樂的肉便器」、「就算妳讓3個不認識的男性輪流瘋狂內射，然後還被錄影丟到網路上」，甚至多次大庭廣眾下抓其臀部。

法官審酌，男大生與女方為男女朋友，應以互敬、互重之態度相待，於親密關係上仍應尊重對方之意願，非能恣意為所。欠缺對女性之身體自主權及性自主決定權之尊重，危害女性人身安全及社會治安，更造成女方精神上之陰影及痛苦，足見他毫無悔意，各處有期徒刑1年6月，併執行刑1年10月。

男大生不服上訴，高分院認為他仍未取得女方諒解，仍不予宣告緩刑，但刑期減少1個月，可上訴。