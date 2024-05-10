【全程影音】韓國瑜出席護師節慶祝大會 提陳建仁「一事」全場笑翻

立法院長韓國瑜昨（9日）出席113年國際護師節聯合慶祝大會，與會貴賓包含總統蔡英文、行政院院長陳建仁等人。他在致詞時也「脫稿演出」地說，「陳建仁院長離開立法院笑容滿面，到了立院（備詢）看他很少笑，因為攻防質詢太厲害」，本來想當著陳的面講這笑話的。此話一出，引發在場人士發出不少笑聲。

韓國瑜一上台就說，大家都非常重視護理工作夥伴，總統蔡英文、行政院長陳建仁、部長次長都出席，也跟大家報告脫稿演出一下，在立法院主持會議時，常見到立法委員與行政官員為了護理師的待遇、福利及辛勞進行詢答及討論，護理師在工作崗位，立法院也有非常多不分黨派的立法委員支持著各位，大家並不孤獨。

接著韓國瑜提到，尤其剛才看到陳建仁（致詞時）笑得很燦爛，離開立法院笑容滿面，到了立院（備詢）看他很少笑，因為攻防質詢太厲害，本來想當著陳建仁的面講這笑話，但陳先離開了。此番言論也逗樂在場人士。

韓國瑜也說，當我們每一次面臨到對人民生命健康前所未有的挑戰和考驗時，例如SARS、Covid-19、地震、火災、意外事故等緊急時刻，醫療體系總是在最前線守護著國人，台灣的驕傲是醫療體系，其中最重要的一部分就是在座及所有護理師，他代表立法院全體立法委員，向所有護理師朋友們致上最高的敬意及祝福。