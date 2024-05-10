去年10月，竹科硬碟零件大廠「力森諾科」關廠倒閉，超過500名員工遭到裁員，留下的萬坪廠房也在今年公開標售，起標價約為10億，一度傳出台積電和鴻海都有意願購買，不過昨（9日）公開標售，由矽格聯測股份有限公司，以16.8億元得標。

力森諾科為國內少數專業硬碟片製造商，但不敵產業趨勢與消費者使用習慣變化，公司近年營運狀況不佳虧損連連，廠內逾500名員工分批資遣，公司資產也面臨處分。

由於力森諾科留下的科技五路舊廠區面積高達1萬3836.86坪，辦公室、無塵室等配備設施完整，吸引科技大廠瘋搶，一度傳出台積電與鴻海有意願，昨正式開標也吸引高達10組投資人領標。

最後由矽格子公司矽格聯測砸下16.8億入手，負責主辦公開標售的第一太平戴維斯表示，本次得標企業為竹科園區進駐廠商，為了擴大生產規模同時兼具廠區就近管理效率，並著眼於建築物規格適合產業生產之用，可以縮短建廠時程，因此參與競標。

此外，該公司也看好接下來竹科工業不動產市場，資深協理沃仁方表示，在AI與高效能運算的需求下，工業不動產市場可望迎來2019年起的台商回台行動方案以來，新一波的科技業擴廠動能。