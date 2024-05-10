小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。

COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）將於6月4日～7日於台北南港展覽館展開，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）三大AI巨頭都將與會。

台北國際電腦展（COMPUTEX）6月初登場，市場聚焦2024年AI PC元年新商機，英特爾（Intel）、超微（AMD）、微軟鎖定該商機積極推出新品，IC設計龍頭聯發科攜手輝達（NVIDIA）合作的WoAPC晶片亦可望亮相，下半年PC市場「AI味」濃，宏碁、華碩、仁寶等多檔供應鏈業績看俏，押寶買盤搶先卡位。

【1】COMPUTEX概念股 買盤聚焦AI PC

AI PC概念股因將至的換機潮，帶動相關供應鏈廠商業績重返成長軌道，拉貨動能浮現，筆電雙雄華碩、宏碁，散熱、載板、電源供應商的雙鴻、欣興、台達電等逆勢抗跌。

【2】童子賢再談核電 拋芬蘭模式

和碩董事長童子賢近來多次針對核能、能源政策發表看法，加上工商界持續呼籲能源穩定供應，帶動此議題熱度。繼先前提出台灣供電可參考黃金組合外，童子賢再拋核二、核三廠可以延役，且採用芬蘭OL3（奧爾基洛托核電廠三號機）等新型核電廠，以降低電價成本的新論點。

【3】年成長25％！廣達績優 締造史上最強4月

電子代工大廠廣達4月營收973.37億元，較上月減少4.3％，不過與去年同期相比增加25％，寫歷年同期新高紀錄；今年前四月累計營收為3,562.77億元，較去年同期增加3.6％。廣達下周將舉辦法說會，預計公布今年首季財報。

【4】輝達首贏高通 稱霸IC設計

023年全球前十大IC設計業者大洗牌，TrendForce調查，輝達（NIVIDA）首次超越高通，穩坐IC設計寶座，前十大業者營收合計約1,677億美元，年增12％。

【5】美中貿易分歧 全球GDP恐掉7％

國際貨幣基金（IMF）副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，以美、中兩國馬首是瞻的不同經濟集團分歧，正危及全球貿易合作與經濟成長。她說，若該分歧無法弭平，最糟情況下，全球經濟面臨的損失相當於全球國內生產毛額（GDP）的7％。