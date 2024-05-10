詐騙手法推陳出新，一名女網友痛訴「台灣是詐騙天堂」，表示爸爸最近加入股票操盤的LINE群組被騙，竟將價值3000萬台幣的房子過戶給一個陌生人，報警處理後，警察態度有點冷漠，讓原PO很失望也很崩潰，超扯事件引起2萬多人關注，不少人痛批詐騙集團很可惡，但也有網友質疑整起事件的真實性，認為整個故事漏洞百出，似乎是創作文。

一名女網友在臉書上發文痛訴「台灣就是一個詐騙天堂！」表示爸爸近日加入一個分享股票操盤的LINE群組，裡面共有80個人，操盤老師利用老人的孤獨感，並用話術洗腦老人砸錢投資，還特別叮囑每次交錢都要給現金，不能轉帳。

女網友表示，操盤老師告訴爸爸他已經賺了好幾千萬，但要爸爸付清1600萬的服務費才能提領賺到的錢，而爸爸身上沒有那麼多現金，最終竟將98坪、價值3000萬台幣的房子過戶給一個吳姓男子，對方立刻將房子拿去貸款1600萬，其中800萬被詐騙集團用現金方式取走，還有幾人拿走現金，吳男則拿走300萬的「服務費」以及房子。

女網友指出，爸爸打視訊電話告知詐騙3000萬的事情，讓她震驚又氣憤，看著76歲的爸爸懊惱自責又崩潰的樣子，她也不忍指責，而警察處理的態度也很冷漠，讓她對於法治社會很失望，也認為這個世界已經完全不安全了，因此發文提醒大家重視網路詐騙，也希望政府能關注這個議題。

貼文曝光以後，吸引2.1萬人討論，不少網友痛斥詐騙集團很可惡，老鼠會詐財的故事層出不窮，只能提醒家人不要上當；不過也有網友看完質疑整起事件的真實性，認為故事中有許多疑點，例如過戶房子的手續複雜又繁瑣，加上還要繳增值稅，這個怎麼查不到？另外也有網友發現發文者似乎有2個帳號。