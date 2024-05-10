Beverley's four-game suspension is for forcefully throwing a basketball multiple times at spectators and an inappropriate interaction with a reporter during media availability on May 2, NBA says. https://t.co/syI5MvHhWz — Shams Charania (@ShamsCharania) May 9, 2024

公鹿後衛「瘋狗貝」貝弗利終究要為自己衝動行為付出代價，就算道歉也沒用！面對貝弗利在季後賽首輪G6爆發兩度把球故意砸向場邊球迷，且在賽後無厘頭拒訪的接連脫序行為，聯盟官方10日宣布處罰貝弗利4場禁賽，不管他下季能否續留公鹿或到其他球隊打球，前4場例行賽都不能打。

貝弗利是在3日公鹿出戰溜馬G6比賽還剩2分32秒，突然在板凳席附近跟球迷爆發口角，讓他兩度把球砸向球迷，沒想到在賽後休息室內聯訪，他突然詢問《ESPN》資深女記者馬琳達是否有訂閱他的播客節目，聽到馬琳達說沒有，他竟要馬琳達離開不得繼續訪問。

也許終於發現自己鬧出大事了，貝弗利不僅私下聯繫馬琳達致歉，更公開在自己播客表示，「這是一種不幸情況，本來不該發生的，無論對方說了什麼，我都不該做出這些事，我必須做得更好，這些事不該發生，就是這麼簡單。我必須公開澄清，我絕對是錯的。」

貝弗利本季先於七六人打了47場，卻在今年2月被交易到公鹿，效力公鹿26場例行賽平均拿下6.0分、3.6籃板及2.6助攻，如今即將成為自由球員，卻還沒確定新東家就要先被禁賽4場，加上他這種類似「瘋狗」行徑屢勸不改，恐怕讓他的市場行情大降，或許可能落到沒人要窘境。