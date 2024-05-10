31歲男星沈建宏過去和陳奕組成男團「AK」，也是何潤東的乾兒子，他前陣子跟前女友Bella在市場賣雞腿，親力親為賺錢的態度引來稱讚。未料近日Bella開砲，批評沈建宏偷吃、「叫外送茶」，8日沈建宏反擊暴走，批評Bella也曾約砲，女方道歉後，沈建宏昨(9日)繼續表示其實還有更嚴重的事，只是不想擴大事件占版面，並批評Bella最可恥的事做錯事不肯承認。

沈建宏前陣子才受訪談與女友Bella到市場工作的經驗，最近卻傳出兩人感情告吹，Bella為此開第一槍，批評沈建宏是劈腿慣犯，私下性生活複雜，對此，沈建宏出席活動時承認曾在酒後跟別人發生關係，8日他不滿反擊，批評Bella「我做錯了事情，就要治（置）我於死地。也太不公平了」，並指Bella先前做八大產業，自己都隱忍在心。

沈建宏轉發前女友道歉文。（圖／翻攝自 Threads）

對此，Bella態度大改，再度發文致歉說沈建宏沒有到處約砲或叫外送茶，「他做錯的事就是劈那麼一次腿而已，我也在此向他道歉，對不起，讓大家誤會那麼深。」並反省自己不懂避嫌，至於酒吧工作，她坦言這是她的事業沒辦法，喝醉後本來就會容易跟男客人有肢體接觸，現在盡量減少到店裡或喝醉。

沈建宏暗示還有更嚴重的事情沒公開。（圖／翻攝自 Threads）

Bella低頭後，沈建宏昨繼續怒批：「沒有不實指控，說的都是實話，還有更嚴重的事情，只是不想說罷了，也不想再擴大事件。做錯事情承認不可恥，最可恥的是，錯了還不願意承認。更加的可悲。」有網友說：「感情裡其實也沒有什麼對錯，真的愛過就好好說再見不要再彼此傷害了，這樣才是成熟的大人」，釣出沈建宏回應：「說的挺好的，這一點我認同。傷害都是累積的。」

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