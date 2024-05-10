一名中部外籍男子，擔任一位6歲女童英文一對一家教，卻趁著前往家中上課，家人不在時，將女童抱到大腿上猥褻下體，還把裙子掀起來拍照。女童一下課立刻跟母親講老師摸她尿尿地方，而且還拍照，所以「下面痛痛的」，女童媽媽氣得報警提告。外師到案堅稱是意外拍到，還胡扯自己有健忘症，忘了刪除照片。法官審理後，判外師有期徒刑3年10月，至於持有兒童性影像罪，處拘役40天。

根據判決書，該為外籍男師擔任女童一對一英文家教，去年6月間，他到女童住處上課時，趁女童母親集其他人不在，將她抱到大腿上猥褻下體，甚至還掀開裙子拿手機拍照，並禁止女童告訴他人。

女童一下課，就對母親表示，老師用手摸她尿尿的地方，她覺得會痛，而且還跟老師說不舒服，不要摸她。但老師卻掀開她的裙子，拿手機拍她穿內褲的照片，她還教老師刪掉，有叫他刪除這些照片。

女童母親得知後，立刻報警提告。但男師辯稱：自己在Instagram上看到有一個小女孩脫下褲子露出生殖器的影片，才想擷圖下來，還打算要去報警，只是因為自己有注意力不足過動症，會有健忘的情形，才忘了報警。男師強調沒有摸女童生殖器，只是意外用手機拍到她穿內褲的照片，當時記得有刪除，但不知道為什麼後來沒有刪除。

法官審理後認定，男師身為女童家庭教師，本應盡到教導及保護之責，明知女童身心尚在發育中，卻為滿足個人性慾而對其強制猥褻行為，並在教學過程中，拍攝女童穿著內褲之照片，犯後仍矢口否認犯行，且未與女童家人和解，依對未滿14歲之女子及對被害人為照相犯強制猥褻罪，處3年10月徒刑，又犯無正當理由持有兒童性影像罪，處拘役40天。