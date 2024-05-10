近日豔陽高照，抬頭看天空常會發現太陽被一圈七彩光圈圍繞，中央氣象署解釋，這是陽光穿過充滿冰晶的薄雲時，因光線折射所造成的「日暈」，不可用肉眼直視。花蓮403強震前，曾有網友分享巨型日暈的照片，預言是不好的天氣預兆，被稱大預言家，近日又出現日暈，民眾不免擔憂是否又有天災；對此氣象署表示，日暈屬正常大氣現象，不過在古代，天氣晴朗時「日暈」超過2小時，可能是天氣惡化的前兆。

前中央氣象局長鄭明典昨天在臉書分享台北的日暈美照，只見太陽外圍有一圈白色光暈，仔細觀察還可以看到彩虹色澤。

也有網友在臉書「沙鹿之美」臉書粉專貼出昨天拍到的日暈，民眾則憂心表示，403地震前也有出現，過幾天就地震，希望這次只是巧合。

中央氣象署在「報天氣 - 中央氣象署」臉書說明，天空的冰晶、白光宛如魔法，能折射或反射出各種美麗、奇異的光象，又被稱作「暈」，當太陽光穿過高空中充滿冰晶的薄雲時，若配上剛好的角度，就有機會出現「日暈」。

氣象署表示，最常見的一種日暈，就是太陽光通過「六角型」的冰柱時，分離的彩光、以約22°的角度折射2次，到達地面人的眼裡，就會形成以太陽為圓心的大光圈，稱作「22°暈」，也因為不同色光折射角度略為不同，這個光圈就會呈現內偏紅、外偏藍的顏色。

氣象署表示，除了太陽，有時月光也會產生同樣的現象，稱作「月暈」，其他還有「46°暈」、「幻日」等現象。提醒民眾不可以用肉眼直視太陽，觀測時要有保護措施，透過墨鏡、減光窗戶，或以物體遮蔽太陽。

至於民眾憂心是否為不好的天氣預兆，氣象署表示，在古代「暈」這類的大氣現象，常作為經驗法則的氣象預測基礎，天氣晴朗時「日暈」超過2小時，可能是天氣惡化的前兆。