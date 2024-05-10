台股昨（9日）高點一度衝上20754點，逼近20883歷史高點，但調節賣壓隨即出籠，終場收黑下跌逾百點，今（10日）以20582.12點開出，隨後反彈上漲超過130點，權值股台積電漲10元，觸及806元，聯發科漲10元，觸及1105元。

台股昨開高走低，下跌139.74點，收在20560.77點，成交值4180.13億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超207.49億。自營商賣超24.81億，投信買超25.14億，外資及陸資賣超207.82億。

周四美股四大指數僅費城半導體指數收黑，道瓊漲331.36點（或0.85%）至39387.76點，那斯達克指數漲43.46點（或0.27%）至16346.26點，標普500指數漲26.41點（或0.51%）至5214.08點，費城半導體指數下跌30.61點（或0.64%）至4759.77點，台積電ADR下跌0.81美元（或0.56%）至142.79美元。

針對台股後市，工商時報報導，萬寶投顧董事長朱成志分析，台股指數4月10日攻上20,883點歷史新高，台積電扮功臣，接下來台股何時可突破歷史新高，關鍵取決於台積電，若台積電826元歷史高點過不去，台股整理的時間就會拉長。