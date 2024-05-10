「藍海地產集團」涉嫌以投資泰國湄南灣景酒店會所為名，謊稱每年最高可獲得投資本金的4％至6.5％不等報酬，違法吸金約6億泰銖，約新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音與丈夫李長安因在2019年11月就落跑至泰國遭通緝，調查局將2人列為「外逃通緝要犯」並懸賞百萬獎金緝拿。經調查局與泰國合作下，逮捕李陳妙音，並於9日遣返抵台送至高雄地檢署歸案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押。

檢警調查，李陳妙音為泰國藍海公司負責人，自2016年至2018年間李以「藍海地產集團」名義，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，謊稱每年最高可獲得投資本金的4％至6.5％不等報酬，非法吸取資金逾6億元泰銖，涉嫌違反銀行法。

案經調查局高雄市調查處偵辦並移送高雄地檢署，2021年2月18日起訴，並於2021年4月29日發布通緝。

調查局說，該案由調查局駐泰國法務秘書、刑事局駐泰警務秘書與移民秘書發揮統合戰力，經調查局通報泰國移民局掌握到李陳妙音於泰國行蹤，基於台泰執法合作，泰國移民局於3月26日在李陳妙音位於曼谷住處執行逮捕，由調查局駐泰國法務秘書執行押解任務，於5月9日下午搭機抵達桃園國際機場，由高雄市調查處負責將她解送高雄地檢署歸案，李陳妙音於昨日經檢察官訊問後聲請羈押。