將於520卸任的行政院長陳建仁，昨（9）日接受專訪，談及從政以來的經歷與想法。被問父親陳新安是國民黨白派大老時，陳建仁也分享說，同是白派的前立法院長王金平，在朝小野大時能公正主持議事，以國家利益為優先去溝通法案、預算，這要有很高的睿智、很高的協調EQ，大讚王金平是「真正的政治家」，不是政客。

陳建仁昨接受網路節目《下班瀚你聊》專訪，回顧從政以來的經歷，而談及藍綠和解時，主持人黃暐瀚問及，陳出身特別，父親陳新安是國民黨的白派大老，會不會有「我家就是國民黨」的感覺？陳建仁坦言，當然是會有，畢竟父親的朋友都是國民黨的，像是前立法院長王金平就是他們白派的人物。

前立法院長王金平。（本報資料照片）

陳建仁說，提到藍綠的問題讓他特別提起王金平，在他心裡，前總統陳水扁時期是朝小野大的局面，但是在立法院主持議事時，王金平是相當公正的，像是在面對某些法案、預算時，比如2002年SARS爆發之後，與傳染病相關的法案，王都能夠站國家高度的立場，讓國家越來越好來，來去幫忙溝通，不會因為是民進黨執政就都認為不好。

陳建仁也大力稱讚說，「他（王金平）有很高的睿智、很高的協調EQ，讓大家了解這些是對國家有利的事情，他可以要推動，這是很不容易的，這才是真正的政治家，不是政客」。

黃暐瀚也說，當時深藍支持者比較多在罵王金平「藍皮綠骨」，不懂得壓制少數的民進黨，但是陳建仁說的角度也是他贊同的，應該要先看國家利益、再看政黨利益，這是台灣藍綠的問題，現在的新國會更是如此，在網路直播、影片興起後，立委問政更辛辣、更大聲，一來就罵，但不見得更專業，台灣就很難和解。

陳建仁也感慨說，大家真的需要學習如何做一位好的政治家，好的政治家是相當需要有勇氣，去改變可以改變的事情，要有寧靜，坦然接受不能改變的事情，更需要有智慧，去分辨哪些是可以改變的，哪些是不能改變的。

陳建仁表示，台灣應該要好好想想，在一個民主多元法治開放的國家，應不分政黨，要有一個共同信念，是讓台灣會越來越好，不管在經濟上、司法上、文化上、科技上，通通都是越來越好，當別人成為執政者的時候，給他一個任期中的祝福，然後在下一次選戰時，也能夠努力迎取選民的支持與贊同。