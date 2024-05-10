行政院日前提出新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，因爭議性過大而遭立院「擱置」；NCC副主委翁柏宗8日稱，若立法院不同意任命，導致委員出缺，未來iPhone16、17恐無法上市。對此，國民黨立委王育敏痛批，內行人故意講外行話。

王育敏9日在中天《大新聞大爆卦》中開轟，內行人故意講外行話，故意講外行話誤導社會大眾，用這樣恐嚇、情勒社會大眾，最惡質範例。她說，藍委翁曉玲過去也是NCC委員，她也說審查iPhone只要3個委員就可以做審議，這是例行性審議，iPhone過去所研發技術，對人體傷害、危險性沒有什麼問題，不要用這一套故意轉移焦點。

王育敏續批，難不成現在NCC愛提誰就提誰，變成擁護政黨，主委聽命於民進黨？如果不中立要NCC做什麼？要回到中立性，藍白聯手提案就是要按照政黨比例，還要有審議委員會，通過該委員會才可以進到立院正式提名，都是讓制度改得更好。

另外，王育敏也批，請問現在看守內閣提名新委員，急著要立法院畫押通過，這是什麼意思？權責相符的話，即將要掌權的賴清德、卓榮泰由他們重新提名，讓國會把審查程序更完備，讓委員都是大家可信任、中立委員，難道對台灣不好嗎？