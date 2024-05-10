味全龍啦啦隊Captain李多慧，9日被媒體報導拍廣告時要求站C位，結果惹火廠商被換角，改找林襄「救火」。對此，經紀人回應李多慧是希望取消C位，豈料拍攝日才知被替換。風波爆出後，李多慧在限動PO面露不爽的照片，並在IG小號轉發心靈雞湯，疑似為自己勉勵。

李多慧經紀人向《中時新聞網》表示，李多慧的韓國經紀公司認為集體拍攝要公平，希望取消C位，所以李多慧並非報導中說的堅持站C位；後來公司和台灣廠商的溝通有誤會，李多慧到了拍攝日才知道自己被換掉，改同隊的林襄救急；經紀人透露，李多慧的心情難免受影響。

李多慧被換角後，改成林襄救急拍廣告。（圖／中時資料照）

李多慧事發後，在IG限時動態PO噘嘴的不爽表情，旁邊還搭配一個生氣的表情貼圖。另外，李多慧在IG小號限動也PO心靈雞湯的文字，像是「別氣餒，好好活著，讓花朵綻放吧，太好了」，以及轉發歌曲《When This Rain Stops》，「即使心中下起了雨，When this rain stops，只要能再次揚起笑容就好，放慢腳步之後，我才看清楚許多事情，被遮擋住的地方，有等候著我的許多聲音，你的一切都閃閃發光。」被解讀是C位風波後，李多慧自我鼓勵的心聲。