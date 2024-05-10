Donovan Mitchell shows off an array of moves before beating the buzzer 🔥



Cavs take a 12-point lead heading into the 4th against the Celtics in Game 2.pic.twitter.com/dPHFDcvVfR — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 10, 2024

「蜘蛛人」米契爾再次展現驚人進攻火力，下半場轟進全場29分當中的23分，搭配莫布利、利佛特各拿21分，攜手幫助騎士118比94轟翻地主「綠衫軍」塞爾提克，也把東區準決賽戰績扳成1比1平手，綠軍頓失主場優勢，接下來G3將於12日移師克里夫蘭舉行，綠軍勢必有所回應才行。

塞爾提克雖在首節一度處於21比30落後，卻隨即靠著塔圖、荷福德、傑倫布朗等人火力逐漸追上，甚至次節變成超前7分，不過打完上半場，雙方仍打成54比54平手，塞爾提克半場以塔圖16分最高，荷福德11分，騎士則以莫布利15分最高。

上半場僅拿6分的米契爾，終在第三節找回手感包辦16分，搭配加蘭3顆三分球，騎士再度領先塞爾提克到14分；來到末節，米契爾繼續火力全開，轉眼幫助騎士擴大領先到19分，反觀塞爾提克不僅守不住米契爾，自己外線火力也完全熄火。

接下來騎士繼續主宰整個戰局，持續擴大領先到20分以上，打到最後4分56秒，塔圖防守利佛特上籃時打到對方頭部，裁判重看慢動作升級成為一級惡意犯規，塞爾提克總教練馬祖拉順勢換下所有主力宣告投降，畢竟塞爾提克已經落後對方25分了。

塞爾提克慘敗主因除了守不住米契爾，全場三分球投35中8，命中率僅2成29更是淒慘，全隊以塔圖25分最高，傑倫布朗雖拿19分，三分球卻是投6中0，G1三分球投12中7的懷特，今天三分球變成投8中1，最後只有10分進帳。