雲林地檢署去年偵辦詐騙案件追查人頭卡手機門號，查出二五電訊公司等3家第二類電信業者以合法掩護非法，銷售非法網卡，去年底起訴22人。檢方進一步追查發現，竟有通傳會（NCC）前委員蕭祈宏擔任二五電訊公司顧問，使該公司通過NCC相關行政稽查，雲檢上月依違反《公務員服務法》起訴蕭祈宏。雲林地院收案後，蕭的律師聲請將本案移由台北地方法院審理，合議庭審酌後認為本案管轄錯誤，將本案移送台北地方法院審理。

雲林地院合議庭認為，本案起訴時蕭男住居所、所在地是位於士林地方法院轄區，但考量其犯罪地是位於台北地方法院轄區，且蕭的律師亦請求將本案移送至台北地方法院審理，審酌法院證據調查及被告應訴便利後，認本案自應移送至台北地方法院管轄。

雲檢檢察官黃薇潔去年6月偵辦一起詐騙車手案搜索發現大批俗稱黑莓卡、比特卡等的網卡，進一步查到二五電訊等3家電訊業者大量製作、販售違法網卡供詐團使用。

檢方查扣不法網卡2萬7000張、現金900多萬元，3家不法第二類電訊業者自2021年銷售非法網卡獲利金額6.3億餘元，逃漏營業稅粗估3000多萬元，去年底偵結起訴22人，但魔鬼還藏在更小的細節中。

黃薇潔發現，蕭祈宏自2020年8月1日起擔任NCC委員，2022年7月31日退職後，自2023年6月起擔任二五電訊的顧問，每月領取顧問費5萬，至今年3月中旬遭雲林縣調站約談時，已領取50萬。

雲檢指出，蕭祈宏明知公務員受「旋轉門條款」限制，離職後3年內、不得擔任與其離職前5年內職務直接相關的營利事業顧問，竟為牟取私利，受聘為二五電訊顧問，以其長期在電信業所累積人脈，協助二五電訊處理相關業務。

雲檢說明，蕭祈宏提供二五電訊經營及專業技術的業務諮詢，並協助該公司與NCC、中華電信人員接洽，且審閱二五電訊供NCC審核的文件，使二五電訊得以順利執行相關事務及通過NCC相關行政稽查，行事頗不低調，猶如門神，讓檢方更掌握他擔任「顧問」的確切事證。

蕭祈宏59歲，專長為電機電子、通訊傳播監理，長期在電信業發展，對電信法規及實務運作都很熟悉，曾任電信總局簡任技正、NCC祕書室主任、NCC中區監理處處長、NCC北區監理處處長、NCC主祕兼發言人、NCC委員，至2022年卸任。