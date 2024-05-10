女星陳德容過去有「瓊瑤首席玉女」封號，2020年她鬆口和地產富商王贊策早在2019年離婚，恢復單身後的陳德容本月初過50歲生日，她曬出和一票親友慶生合影，陳德容外型亮眼如昔，但更引人好奇的是席間有位穿白色T恤的帥男手搭在陳德容肩上，接著陳德容又依靠在對方背後拍兩人獨照，外界猜測該人可能是陳德容的新男友，但她本人暫未回應。

陳德容日前發文，寫下：「昨晚度過了一個美妙的夜晚，大家都要好好的哦」，可見親友特地為了陳德容50歲生日舉行派對，她也說：「謝謝粉絲送我的祝福，視頻與信件我都收到了，愛妳們哦」。而《東網》報導，派對上有位穿白色上衣的肌肉帥男，看起來跟陳德容關係較親密，推測陳德容有第二春。

陳德容不論是時裝或古裝劇扮都相當美麗。（圖／中時資料照）

陳德容2011年閃電嫁給地產富商王贊策，兩人被讚是王子公主童話的現代版，但她2020年證實前一年8月已經簽字離婚，陳德容姊姊陳雅容表示，妹妹離婚是因為聚少離多，感情起了變化，便決定做回朋友，沒有第三者的問題，而陳德容自己也發文表示：「謝謝生命中每一次最真實的相遇」，並喊話「公主不缺白馬王子」、「做自己的女王」，似乎在對自己加油打氣。

陳德容疑似有新歡。（圖／翻攝自陳德容微博）

陳德容恢復單身後，曾宣布：「我很高興今後有更多的時間可以投入在我所熱衷的電影、電視劇，期待未來再帶給大家更多精彩的作品！」隔年網上傳出陳德容受訪表示不會想接演當媽媽或奶奶的角色，稱是奇恥大辱，陳德容經紀人則回應影片被斷章取義，陳德容20多歲時就演過當母親的角色，是要看劇本或角色設定，不會特別排斥。

陳德容2019年和前夫王贊策簽字離婚。（圖／翻攝自陳德容微博）