外來種八哥鳥沒有天敵，在各地強勢繁衍，圖為陳清圳在古坑鄉華山村大湖口部落的一處路牌拍到八哥棲息。（陳清圳提供）

外來種鳥類「八哥」在各地強勢繁衍，過去10年八哥出現在雲林的最高處約是海拔400公尺的古坑鄉華山附近，最近連海拔700、800公尺的樟湖村也被目擊，樟湖生態國中小校長陳清圳表示，八哥入侵樟湖村將衝擊該村瀕危的保育類山麻雀數量。

樟湖生態國中小學近10年來持續由老師帶領學生進行生態研究，特別觀察八哥的入侵進程，校長陳清圳9日在臉書貼文「2024.5.9外來種八哥終於入侵樟湖了」。

陳清圳表示，沿著雲149線公路可以發現有個生物廊道的瓶頸，經過多年的調查大約是在華山教育農園附近，麻雀上不去、八哥也上不去，主要原因是牠們需要依靠人工建築物築巢，建築物突然減少而形成隔離機制，也因此瀕危鳥類山麻雀還可以在樟湖村存活，牠們一直到梅山鄉太平還保留小族群。

陳清圳說，「很不幸的」，9日他在上山途中發現2、3隻八哥竟出現在樟湖村，原因可能是被路殺的蛇、老鼠等腐屍吸引上來，白尾八哥循著食物突破華山教育農園的瓶頸前往更高的山區。

他表示，八哥的攻擊性強、沒有天敵，常見築巢在電線桿或路燈，9日發現牠們時，牠們很警戒，不像平地八哥不怕人；八哥入侵樟湖山區意味著樟湖的山麻雀糟了，後續生態效應有待觀察。