調查局獲報，英屬維京群島商「誌富」（NOW RICH）公司，涉嫌以不實的海運提單、裝箱單，並開立假的商業發票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，向台新銀行申辦33份信用狀買斷，藉此詐騙台新銀行4777萬多美元（約台幣約15億4000多萬元），台北地檢署10日依違反《銀行法》起訴誌富公司負責人王孟博、特助葉佳浩2人，另通緝誌富公司越南籍董事「阿平」。

王、葉2人因本案遭收押，北檢今移送台北地院審理。

檢調獲報，2022年，澳洲木材出口商，透過中間人誌富公司，計畫出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約。

但誌富公司負責人王孟博等人，為了先取得貨款，涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等單據，向台新銀行申辦信用狀買斷，讓台新銀賺取手續費及利率，但事後台新銀沒收到貨款，這才驚覺誌富提供的單據是偽造的，共詐騙台新銀行4777萬4439.45美元（折合台幣15億4311萬4394元）。

台北地檢署1月15日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索誌富公司等處，並約談該公司負責人王孟博、特助葉佳浩共4人，檢察官訊問後，16日凌晨以王、葉2人涉嫌重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見獲准，另2人獲請回。