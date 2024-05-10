最近中國大陸對黃金、銅和其他大宗商品出現龐大需求，引發外界討論。有專家認為，北京正在集中資源，來對沖人民幣貶值風險，若北京使用「極端選擇」（Nuclear Option），也就是有意讓人民幣貶值，這可能會引發華盛頓的強烈反應，但也可能減輕美國消費者的部分壓力，並影響2024年的美國大選。

《新聞週刊》報導，一國貨幣貶值可能帶來好處，例如透過降低出口價格來促進出口。在製造業過剩和消費者信心低迷的情況下，這可能對中國大陸領導層很有吸引力，但這項措施也會導致該國進口價格上漲、通膨上升，甚至影響全球貨幣市場不穩定，以及造成與中國大陸打貿易戰的其他國家，突然冒出大量的陸製產品，把他們商品打敗等風險。因此，經濟學家將貨幣貶值稱為「極端選擇」。

中國大陸低成本、國家補貼出口，已經升高了與歐美國家之間貿易關係的緊張，歐盟顯然準備對陸製電動車徵收關稅。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員佩帝斯（Michael Pettis）在 X社群平台上發文表示，「中國最大的經濟問題顯然是內需疲軟。」

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The idea that China's economic problem is weak exports, and the way out of its slowdown is to accelerate exports further, is a strange one. China's biggest economic problem is clearly weak domestic demand. — Michael Pettis (@michaelxpettis) April 29, 2024

金融服務公司福四通國際（StoneX Group Inc.）全球宏觀策略總監德魯拉德（Vincent Deluard）被問到，若北京近十年來首次讓人民幣貶值，華盛頓可能會如何因應時，他答，此舉將降低無數中國製造產品的價格，並迫使美國公司也採取同樣的做法。他並補充說，美國的財政部長與美聯儲主席聽到會開香檳慶祝，「因為人民幣貶值可以在選舉前，稍微緩解美國過內的通膨問題，至少是暫時解決。」

近年來美國民眾認為，生活受通膨嚴重影響，但美國勞工統計局報告稱，3 月食品價格年比僅上漲 2.2%。不過，民調顯示，絕大多數美國人認為，通貨膨脹是總統選舉前的一個主要問題，被問到哪位候選人在處理通膨問題上更值得信任時，44% 民眾選擇了川普，而 30% 選擇了拜登。