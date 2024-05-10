新北市刑大日前接獲情資，並跨區至桃園市號稱「北區最美大藥頭」的43歲葉姓女子的住處搜出大量毒品，百萬現金。警詢時，葉女矢口否認販毒情事，但罪證確鑿，訊後全案仍依毒品罪嫌移送桃園地檢署，檢察官目前向法院聲請羈押禁見獲准。據悉，葉女過去曾因涉犯販毒入監服刑，出獄後主要在桃園地區將毒品販賣給不特定人士，藉此掙取不法利益收入囊中。

警方指出，桃園平鎮區一名43歲葉姓女子掌握著大宗毒品來源，由於她長相清新甜美，容貌堪比許多20歲年輕女子，因此在「同業」間被譽為「北區最美大藥頭」；據了解，葉女於桃園各區奔波送毒時，總開著一輛價值近4百萬的賓士跑車，相當顯眼。

警方上門查緝。（圖 / 警方提供）

新北市刑大在葉女住處搜出大量毒品及贓款。（圖 / 警方提供）

新北市刑大最近接獲情資，指稱葉女涉嫌販賣、持有大量第一、二級毒品，由於葉女作風謹慎、警覺性極高，行蹤難以掌握，經多日跟監、埋伏，終於將人拘提逮捕，全案依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，葉女目前未婚，事實上過去也曾因為販賣毒品而入監服刑，未料出獄後仍死性不改，繼續操持舊業、還是販毒，並從其住處搜出毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具，陣仗猶如小型毒品分裝場，相當誇張。

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