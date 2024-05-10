新華社10日報導，位於山東省青島市即墨區的青島造船廠建造「深藍2號」大型智慧深海養殖網箱，9日實現陸地完工，該網箱總高度71.5米，直徑70米，全潛狀態設計養殖水體達9萬立方米，是目前中國大陸應用海域最遠、適用水深最深、養殖水體最大、功能性能最先進的深遠海養殖網箱裝備。

據悉，該養殖網箱通過搭載自動投餵系統、水文水質氣象測量系統、水下成像系統、水下補光系統及生物量監測系統等智慧化養殖設備，可實現陸海聯動，搭建起一體化數位元化管理模式，將逐步實現深遠海無人養殖功能。

大陸央視網報導，從5月1日起，中國大陸全面進入海洋伏季休漁期。為了保障優質水產品供應，眼下，大陸沿海地區投放的深遠海綠色智慧大型養殖裝備，正在加快漁業生產。與傳統養殖方式相比，深遠海養殖設施裝備更先進、養殖技術更領先、產業鏈更完備。