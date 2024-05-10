立法院今（10）日舉行院會，立法院長韓國瑜在主持會議前，向全國母親表達致意，也如情人節時一樣，向立法院所有的女性立委送上康乃馨。國民黨立委陳菁徽也開心在臉書曬出照片，暖喊「謝謝最貼心的韓國瑜院長送花」。

國民黨立委陳菁徽收到立法院長韓國瑜贈送的康乃馨，開心的在臉書曬出照片。（翻攝自陳菁徽臉書）

韓國瑜今（10）日赴立法院主持院會，開場先特別向院會報告，過兩天就是一年一度的母親節，在這個特別的日子，他代表立法院向全國偉大的母親們，祝福母親節快樂，「本席也準備了康乃馨，送給在場每一位委員、議事同仁以及媒體朋友，再次祝福大家母親節快樂」，隨後便開始主持議事。現場也爆熱烈掌聲。

立法院10日舉行院會，立法院長韓國瑜在主持會議前，向全國母親表達致意，也如情人節時一樣，向立法院所有的女性立委送上康乃馨。桃園市平鎮區婦女會也到立院拜會院長韓國瑜，院長與大家比愛心，並祝福全天下母親，母親節快樂。（鄧博仁攝）

國民黨立委陳菁徽也在臉書開心曬出照片說，「謝謝最貼心的韓國瑜院長送花，祝福委員們母親節快樂」。而韓國瑜先前就曾在國際婦女節時，向女性立委、女性閣員送上一盆玫瑰花。當時韓國瑜也特別向院會報告，「38婦女節，我們請委員跟內閣閣員，一起用掌聲來代表對全國婦女同胞的愛護跟支持」，隨後就帶頭大力鼓掌，並送上玫瑰花。

桃園市平鎮區婦女會今日也到立院拜會院長韓國瑜，院長與大家比愛心，並祝福全天下母親，母親節快樂。韓國瑜也幽默稱讚平鎮區的立委呂玉玲像是「抓抓樂」，抓到案子就不放手，歡樂的氣氛讓現場婦女鄉親都非常開心。