高雄一名謝姓男子7日身穿黑色雨絨衣到銀行提款，眼尖的警方發現後上前關心，看著謝男領取大把鈔票便問金錢用途，一開始謝男還臉不紅氣不喘的回答是要繳車子頭期款，直到警方多次詢問，謝男開始心虛，走出銀行外後拔腿狂奔，和員警上演追逐賽。員警在謝男身上起獲多張金融卡及新台幣12萬元，依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。

根據了解，當日謝男一人獨自前往領款，唯一的異樣就是在大熱天穿著厚重的黑色雨絨衣，引起警方注意，警方上前詢問為何要領這麼多錢，謝男大方地坦承要繳車子的頭期款，以為能呼攏過警方，沒想到警方另外詢問其他問題時，男子便答不出口。

「你看你都答不出來」警方逐漸發現異狀後，對著謝男講這句話，頓時謝男好像也被攻破心防，心虛了起來，原本員警還想說不會有車手笨到在派出所旁領錢，沒想到下秒謝男拔腿狂奔，和員警追逐了200公尺後才被逮捕。員警在謝男身上起獲多張金融卡及新台幣12萬元，依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。