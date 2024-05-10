近幾年黑棗在歐美地區迅速風靡，有「通便神器」的稱號，同時亦有許多附加價值的營養成分。台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純就指出，黑棗含有纖維、天然山梨醇、酚類化合物等成分，有助於緩解便秘，尤其可改善停經後女性的腸道微生物豐富度；此外，有研究指出，食用黑棗具降低肺癌、乳癌、胰臟癌、口腔與咽癌的可能，很值得納入日常飲食清單。

黃郁純在個人粉專發文表示，不論是新鮮黑棗還是黑棗乾，一天吃3～4顆都對身體有助益。其中黑棗乾在乾燥過程濃縮了其營養成分，導致纖維含量更高，並產生天然山梨醇和更多抗氧化劑，這些成分已被證明，可透過促進飽足感、調節血糖水平和減少氧化壓力來幫助控制體重。她並整理出以下黑棗的3大好處，讓民眾更認識：

1、改善停經後女性的腸道微生物豐富度：在成年期，腸道微生物群的多樣性，隨著年齡增長而增加，但停經後腸道內菌相失衡，反而會增加罹癌風險；同時，因為全身70％的免疫細胞都在腸道，是保護人體的前線戰場，若腸道不健康，身體也會拉警報。

黃郁純引述2022年發表在《Food Funct》的研究指出，黑棗可改善停經後女性的腸道健康和增強微生物組，連續12個月每天食用黑棗乾，對停經後女性的腸道糞便微生物群，產生持續的有益影響，特別是增加毛螺菌科細菌（lachnospira）的豐富度，毛螺菌科不僅能產生短鏈脂肪酸SCFA，還與酚類代謝和免疫調節有關，甚至能減少腸道內發炎因子。

2、降低消化系統癌症的可能：根據醫學期刊《Adv Nutr》在2020年發表的一項研究，多吃黑棗、葡萄乾和椰棗等乾果可降低某些消化系統癌症的可能性，乾果攝取量越高，罹患癌症的風險就越低。

黃郁純指出，乾果攝取量每增加一個標準差，肺癌風險就會降低 76.86%、鱗狀細胞肺癌風險降低93.11%、乳癌風險降低 45.24%、口腔與咽癌的風險降低82.68%、胰臟癌風險降低97.26%。

3、強大的通便成分：黑棗不僅富含可溶性和不溶性纖維，使其成為任何飲食模式的健康補充，其中的可溶性纖維可作為益生元，滋養腸道中的有益細菌並支持健康的腸道微生物群；不溶性纖維則會增加糞便的體積，有助於保持排便規律並防止便秘。

同時，黑棗還含有天然山梨醇和酚類化合物，黃郁純說，可以起到溫和的輕瀉作用，這些化合物有助於刺激腸蠕動並緩解消化不適。