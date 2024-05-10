空軍日前於澎湖外海實施空對面實彈投擲訓練，《青年日報》今也在臉書粉專分享多張圖及影片，帶民眾直擊超震撼訓練畫面，F-16V先後完成AGM-65小牛飛彈、GBU-12型雷射導引炸彈及MK-82通用炸彈等各型彈藥，對澎湖外海石礁靶場海上及陸上目標實施炸射，精準命中目標，宣示空軍戰力。
而空軍在520總統就職前後，選擇在澎湖石礁靶場進行炸射，並罕見公布小牛飛彈發射畫面，似乎也有對近來西部空域情勢緊張的秀拳頭意味。
空軍日前於澎湖外海實施空對面實彈投擲訓練，《青年日報》今也在臉書粉專分享多張圖及影片，帶民眾直擊超震撼訓練畫面，F-16V先後完成AGM-65小牛飛彈、GBU-12型雷射導引炸彈及MK-82通用炸彈等各型彈藥，對澎湖外海石礁靶場海上及陸上目標實施炸射，精準命中目標，宣示空軍戰力。
而空軍在520總統就職前後，選擇在澎湖石礁靶場進行炸射，並罕見公布小牛飛彈發射畫面，似乎也有對近來西部空域情勢緊張的秀拳頭意味。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。