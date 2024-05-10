空軍日前於澎湖外海實施空對面實彈投擲訓練，《青年日報》今也在臉書粉專分享多張圖及影片，帶民眾直擊超震撼訓練畫面，F-16V先後完成AGM-65小牛飛彈、GBU-12型雷射導引炸彈及MK-82通用炸彈等各型彈藥，對澎湖外海石礁靶場海上及陸上目標實施炸射，精準命中目標，宣示空軍戰力。

空軍罕見公布小牛飛彈發射畫面。( 青年日報提供 )

空軍罕見公布小牛飛彈發射畫面。( 青年日報提供 )

而空軍在520總統就職前後，選擇在澎湖石礁靶場進行炸射，並罕見公布小牛飛彈發射畫面，似乎也有對近來西部空域情勢緊張的秀拳頭意味。

空軍日前於澎湖外海實施空對面實彈投擲訓練。( 青年日報提供 )

空軍日前於澎湖外海實施空對面實彈投擲訓練。( 青年日報提供 )

空軍日前於澎湖外海實施空對面實彈投擲訓練。( 青年日報提供 )